القائمة النهائية.. محمد صلاح ينافس ماني وميندي على جائزة الأفضل في أفريقيا

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، على تواجد محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا والمكونة من ثلاثة لاعبين.

ويتواجد في القائمة بجانب محمد صلاح كل من ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ وإدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي.

ومن المقرر أن يكون موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2022، غدًا الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة.

وساهم صلاح في وصول منتخب مصر للمباراة النهائية من كأس الأمم الأفريقية والمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022.