القائمة الكاملة للمتنافسين على استشارات ترام الإسكندرية

محرم باخوم يتحالف مع سيسترا وريال.. وخطيب وعلمى مع سيتك جروب مدحت إسماعيل فتحت الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل، الاثنين الماضى، المظاريف الفنية لعروض التحالفات الأجنبية والمحلية، المتنافسة على تولى أعمال الاستشارات الفنية لمشروع تطوير ترام الاسكندرية.وحصلت «المال&raq

محرم باخوم يتحالف مع سيسترا وريال.. وخطيب وعلمى مع سيتك جروب



مدحت إسماعيل



فتحت الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل، الاثنين الماضى، المظاريف الفنية لعروض التحالفات الأجنبية والمحلية، المتنافسة على تولى أعمال الاستشارات الفنية لمشروع تطوير ترام الاسكندرية.

وحصلت «المال» على قائمة التحالفات الستة المتنافسة على تقديم الخدمات الاستشارية للمشروع الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية وبنوك أوروبية ، بنحو 246 مليون يورو، بجانب توفير حوالى 117 مليونا من الموازنة العامة.

وتضم القائمة تحالف سيسترا وإيجيس ريال الفرنسيتين، مع «اس للاستشارية الهندسية»، و«محرم باخوم»، و«بروجيكس»، والتحالف الثانى، يتكون من مكتب سيتك جروب الفرنسى، بالمشاركة مع مكتب خطيب وعلمى اللبنانى.

ويتكون التحالف الثالث من مكتبا سينير إنجينريا سيسماس الإسبانى ومكتب إيهاف المصرى، والتحالف الرابع من مكتبى إريليا فيلى وترانسبورت، وايجيروب الفرنسيين مع مكتب ميناريل المصرى، فيما ضم التحالف الاستشارى الخامس تبيسا الإسبانية، بالشراكة مع إسى جى للاستشارات الهندسية المصرى.

ويشمل التحالف الأخير «تى بى إف جيتسنا بروستديوس الإسبابني»، و«اريب الفرنسية»، بجانب «ببورة جيستان دى كونسيل تكنيك المصرى».

ومن المقرر أن تحصل الهيئة القومية للأنفاق على قروض من مؤسسات أوروبية دولية بنحو 291 مليون يورو تتمثل فى المفوضية الأوربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى و117 مليونًا من الموازنة العامة للدولة، وتستغرق فترة التنفيذ 3 سنوات.

وبحسب دراسة أعدتها الوكالة الفرنسية للتنمية، فإنه من المقرر أن يحتفظ المشروع بالخط الحالى الواصل بين الرمل وفيكتوريا، مع بعض التعديلات الطفيفة، والعمل على مد هذا الخط إلى الجنوب الغربى، من خلال إنشاء وصلة جديدة، بطول 900 متر فقط، بين ميدان المنشية، وميدان أحمد عرابى فى منطقة المنشية أيضًا.

ويشمل مشروع التطوير 27 محطة، تفصل بينها مسافة بمتوسط 510 أمتار، ويرتفع خط الترام فوق الكبارى فى 6 مواقع، يبلغ طولها الإجمالى 4 كم، للحد من الاحتكاك بحركة السيارات والمشاة، مع شراء 30 عربة، فضلاً عن تطوير الأماكن العامة المحيطة بالمحطات المحورية الرئيسية، «محطات الرمل، وسيدى جابر، وفيكتوريا» لتيسير الوصول للقطارات والحافلات وسيارات الأجرة.