القائمة الكاملة لـ30 صنفا دوائيا طالتها زيادة الأسعار

أحمد اللاهونى:حصلت «المال» على قائمة الأصناف الدوائية التى أعلنت وزارة الصحة مؤخرا رفع أسعارها بنسب تتراوح بين «%10 و%50».وكان بيان لوزارة الصحة ذكر فى 16 يناير الماضى أن لجنة التسعير بالوزارة انتهت من اعتماد الزيادة لعدد 24 صنف دوائى، دون أن تذكرها أو تحدد توقيت التطبيق،

أحمد اللاهونى:

حصلت «المال» على قائمة الأصناف الدوائية التى أعلنت وزارة الصحة مؤخرا رفع أسعارها بنسب تتراوح بين «%10 و%50».

وكان بيان لوزارة الصحة ذكر فى 16 يناير الماضى أن لجنة التسعير بالوزارة انتهت من اعتماد الزيادة لعدد 24 صنف دوائى، دون أن تذكرها أو تحدد توقيت التطبيق، بينما تضم القائمة التى حصلت عليها «المـال» 30 صنفا.

تشمل الأصناف أدوية لعلاج مرض السكر مثل «أميرل إم» بجميع تركيزاته، الذى ارتفع سعره بنسبة %30، إلى 58.5 جنيه، بدلاً من 45 جنيها، ومستحضر فلافيكس لعلاج سيولة الدم، ليقفز إلى 266.5 جنيه، بدلاً من 205 جنيهات، كما قفز سعر المضاد الحيوى «يوناسين 1.5 جم حقن»، إلى 31.80 جنيه، بدلاً من 21.25 جنيه، بنسبة %47.6.

وتضم القائمة أدوية «تريتاس 5 مللى» لعلاج الضغط الذى سيباع بسعر 45.25 جنيه، بدلاً من 34.85 جنيه، و«بروكوفاج 500 جم« لعلاج السكر بسعر 27 جنيهًا، بدلاً من 21 جنيها، بنسبة %28.6.

وتعد تلك الزيادات هى الثانية فى أسعار المستحضرات الدوائية منذ يناير 2017 حين أقرت وزارة الصحة الدفعة الأولى منها بنسب تراوحت بين %15 وحتى %50 تشمل نحو 3 آلاف صنف محلى ومستورد، بعد تفاقم أزمة نقص الأدوية بالسوق.

وعادت الأزمة لتلقى بظلالها من جديد، وسط تباين فى التقديرات، ففى حين تؤكد إحصاءات وزارة الصحة أن «النواقص» لا تتجاوز 42 صنفا، ذكرت نقابة الصيادلة مؤخرا أنها 1388 صنفًا، وقالت غرفة صناعة الدواء، إن عددها لا يتجاوز 200 صنف، من بين نحو 7 ألاف مستحضر متداول فى السوق المحلية.

وتوقع حاتم بدوى، أمين عام مساعد شعبة أصحاب الصيدليات، بالغرف التجارية، أن تلقى الأسعار الجديدة بظلالها على السوق خلال شهر تقريبًا، وذلك بعد أن تنتهى الشركات من تصريف التشغيلات القديمة.

وقال لـ«المال»، إن سيناريو مطالبة الشركات برفع الأسعار، وموافقة الوزارة لن يتوقف، وسيظل مستمرا.