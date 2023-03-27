القائمة الكاملة لـ «أسعار السجائر» بعد الزيادة الجديدة

تنشر بوابة “المال” الإلكترونية القائمة الكاملة لـ أسعار السجائر بعد الزيادة لجميع منتجات الشركة من السجائر والمعسل والسيجار، والتى ارتفعت أمس بمعدل من 2 إلى 3 جنيهات، وسجلت زيادة بقيمة 2.40 جنيه كليوباترا بوكس أبيض، وكليوباترا كوين سوفت، ومونديال لايت، ومونديال أزرق.

وأضافت الشركة في تقرير عن أسعار السجائر الجديدة بعد الزياد، أنه تم رفع سعر سجائر مونديال أحمر، مونديال سويتش منتول، و كليوباترا بلاك ليبول، وكليوباترا سوبر ستار أيضا ارتفعت 2.40 جنيه، وكليوباترا بوكس عبوة 10 بزيادة قدرها 1.5 جنيه.

أسعار السجائر الجديدة

وأعلنت الشركة الشرقية -ايسترن كومبانى- أمس، زيادة أسعار كافة منتجاتها من السجائر والمعسل ودخان البيبه والشعر، وذلك عقب اعتماد مجلس إدارة الشركة لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر، وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وتابعت الشركة، أن اسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة للمستهلك بلغت 23 جنيها للعلبة سجائر كليوباترا كينج سايز، وكليوباترا سوفت كوين بقيمة 24 جنيها، وكليوباترا سوبر 24 جنيها، و وكليوباترا بوكس بـ 24 جنيها.

كما سجل سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك 24 جنيها، وماتوسيان سوبر بقيمة 24 جنيها، وفايسروي بقيمة 33 جنيها للمستهلك.

زيادة أسعار السجائر بسبب تكلفة الإنتاج

وقال هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية، تعقيبا على زيادة أسعار السجائر الجديدة، إن هناك العديد من التحديات التي تواجهها الشركة منذ فترة طويلة، وأن الارتفاع المتزايد والمستمر لكافة مدخلات الإنتاج، والمواد الخام الخاصة بصناعة التبغ أدى إلى زيادة أسعار المنتجات.

وأضاف «أمان» أن قرار الشركة برفع أسعار المنتجات جاء بعد دراسة طويلة، لمواجهة تغير بنود التكلفة والتي ترتبط بسعر الصرف، وهو الأمر الذي سيكون له انعكاس على الضرائب التي تقوم الشركة بدفعها، وأنه يجري حاليا العمل على دراسة الأثر المالي والضريبي للزيادة الأخيرة.

وكانت الشركة قد ذكرت في بيان سابق تعليقا على نتائج الأعمال أن الشركة لديها عدة تحديات أمام مواصلة تحقيق مستهدفات الأعمال بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج والزيادة المستمرة في تكاليف الإنتاج.

وأوضحت القوائم المالية للشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” عن نتائج أعمال ستة الأشهر المنتهية فى ديسمبر 2022، إذ حققت مبيعات بقيمة 37.5 مليار جنيه، مقارنة بـ34.2 مليار جنيه فى الفترة المقارنة نفسها للعام السابق، بنسبة نمو في المبيعات تبلغ 9%.