القائمة الكاملة لشركات إعادة التأمين فى 2018

كتب- ماهرأبوالفضل ــ الشاذلى جمعة: تتنافس 267 شركة إعادة تأمين من الاسواق العربية والعالمية المختلفة على كعكة المخاطر التى تكتتب فيها الشركات المصرية خلال العام الجارى 2018. ومن المعروف ان الهيئة تعد قائمة سنوية بشركات الاعادة التى يُسمح لشركات التأمين…

كتب- ماهرأبوالفضل ــ الشاذلى جمعة:

تتنافس 267 شركة إعادة تأمين من الاسواق العربية والعالمية المختلفة على كعكة المخاطر التى تكتتب فيها الشركات المصرية خلال العام الجارى 2018.

ومن المعروف ان الهيئة تعد قائمة سنوية بشركات الاعادة التى يُسمح لشركات التأمين المصرية التعامل معها من خلال ابرام اتفاقيات الاعادة ، سواء الاعادة الاختيارى-اى كل عملية على حدة- او الاعادة الاتفاقى-اى محفظة كاملة يتم الاتفاق عليها.

واستحوذت 11 دولة عربية على %13.5 فقط من اجمالى عدد شركات الاعادة التى ضمتها القائمة بإجمالى 36 شركة إعادة تأمين، منها 11 شركة اماراتية و5 شركات لكل من قطر والاردن والبحرين، فيما تتنافس الكويت بثلاث شركات، والسعودية بشركتين، مقابل شركة واحدة فى كل من الجزائر ولبنان والمغرب وعمان وتونس.

للإطلاع علي القائمة إضغط هنا:

قائمة اعادة التامين 2018.pdf