القائمة الكاملة لجوائز مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43 (صور)

ثقافة وفنون

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن جوائز دورته الـ 43، وذلك خلال حفل الختام الذي انطلق مساء الأحد في دار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والصحفين والإعلاميين. وجاءت قائمة الجوائز كالتالي: 1- جوائز المسابقة الدولية…