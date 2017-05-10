القائمة الكاملة لبرامج MBC مصر فى رمضان

محمد فتحىأعلنت شبكة "MBC مصر" عن القائمة الكاملة والنهاية لخريطتها البرامجية للشهر رمضان المقبل، والتى تضم باقة واسعة من المسلسلات الدرامية والبرامج الحصرية، ما بين الدرامية والكوميدية والاجتماعية، تحت شعار "رمضان يجمعنا".وتضم القائمة 6 مسلسلات حصرية، و7 برامج متنوعة بين الدينية والكوميدية والاج

محمد فتحى

أعلنت شبكة “MBC مصر” عن القائمة الكاملة والنهاية لخريطتها البرامجية للشهر رمضان المقبل، والتى تضم باقة واسعة من المسلسلات الدرامية والبرامج الحصرية، ما بين الدرامية والكوميدية والاجتماعية، تحت شعار “رمضان يجمعنا”.

وتضم القائمة 6 مسلسلات حصرية، و7 برامج متنوعة بين الدينية والكوميدية والاجتماعية، وهم كالتالى:

الدراما:

“عفاريت عدلى علام” – موظف في دار الكتب وصحفي بأسماء مستعارة وتواصل مع العفاريت!

للسنة السادسة على التوالي، يواصل الزعيم عادل إمام تألّقه عبر شبكة قنوات MBC في رمضان وهذه المرّة مع مسلسل “عفاريت عدلى علام”. العمل هو السادس الذي يجمع بين الزعيم والكاتب يوسف معاطي، وخامس تعاون تليفزيوني مع المُخرج رامي إمام. يُطل عادل إمام في شخصية عدلي علام الموظف في دار الكتب، والصحفي الذي ينشر مقالات نقدية لاذعة بأسماء مستعارة. وفي الوقت نفسهه تظهر له من بين عالم الكتب الذي يعيش فيه “عفريته” تقلب حياته رأساً على عقب. بطولة: هالة صدقي، غادة عادل، مي عمر، رشوان توفيق، كمال أبو ريه، أحمد حلاوة، شريف حلمي، طارق النهري، مصطفي أبو سريع، لطفي لبيب، عزت أبو عوف، وآخرين.

“الحصان الأسود” – أحمد السقا

للمرّة الثانية، عبر شبكة قنوات MBC مصر في رمضان، يطل النجم أحمد السقا عبر قصة بوليسية شيقة في مُسلسل “الحصان الأسود”. يعمل “السقا” كرجل قانون، فيتعرض للكثير من المحن والإختبارات الأخلاقية مما يدفعه للوقوع في فخ الحيرة والبحث والقلق. يُشاركه المُغامرة الكاتب محمد سليمان عبد الملك، والمخرج أحمد خالد موسي. بطولة: شيري عادل، ياسمين صبري، أحمد بدير، محمد فراج، محمد عادل، إنجي خطاب، أشرف ذكي، محمد علي خطاب، وآخرين.

“اللهم إنى صائم” – مُصطفى شعبان

بعد أن حجز لنفسه مكانة مُميّزة على خريطة المُشاهدة الرمضانية، ينضم النجم مصطفي شعبان، للمرّة الثالثة إلى شبكة قنوات “MBC مصر” في رمضان. العمل درامي يغلب عليه الطابع الكوميدي المرح، وتدور أحداثه حول نصّاب يُسقط الكثير من الضحايا بإستخدام الحيل الماكرة ويواجه أحداث شيّقة في حبكة درامية نسج خيوطها ببراعة الكاتب أحمد عبد الفتاح، وأخرجها أكرم فريد. بطولة: ماجدة ذكي، ريم مصطفي، وفاء صادق، مي نور الشريف، سليمان عيد، ندى موسي، آخرين.

“عشم إبليس” – عمرو يوسف

الصراع بين القيم والأخلاق من جانب وبين الطمع من جهة أُخرى، مع النجم عمرو يوسف. يسلط العمل الضوء على صراعات النفس البشرية في سبيل البحث عن المال بين أبناء الأسرة الواحدة بعد أن يملأ الطمع القلوب والعقول. بطولة: مريم حسن، ريم مُصطفي، دلال عبد العزيز، دينا الشربيني، أحمد بدير، خالد كمال، ضياء عبد الخالق. تأليف تامر إبراهيم، وإخراج إسلام خيري.

“الحلال” – سمية الخشاب

بعد غيابها عن الدراما التليفزيونية، تعود النجمة سُمية الخشاب إلى مُشاهدي شبكة قنوات “MBC مصر” في قصة تدور أحداثها في إحدى الحارات الشعبية البسيطة، وفي أجواء يسودها الدجل والشعوذة.

المسلسل صاغته ببراعة المؤلفة سماح الحريري، وأخرجه أحمد شفيق، ويشارك في بطولته عدد من النجوم، أبرزهم: بيومي فؤاد، يُسرا اللوزي، دينا فؤاد، وآخرون.

“لمعى القُط” – محمد إمام

بعد أن نجح في حجز مكانة لافته بين النجوم الشباب على خريطة السينما، ينضم الفنان الشاب محمد إمام، للمرّة الأولى إلى شبكة قنوات “MBC مصر” في رمضان، في أولي بطولاته التلفزيونية. تدور الأحداث حول سائق في إحدى المدارس الخاصة، يتعرض الأتوبيس الذي يقوده لعملية اختطاف مما يوجب عليه العمل على حماية الطلاب في حبكة درامية شيقة كتبها ببراعة الكاتب حازم الحديدي، وأخرجها عمرو عرفة. بطولة: عمرو مًطفي متولي، محمد سلام، تارا عماد، أحمد فتحي، حسن حسني، ويزو، محمد أس أس، بيومي فؤاد، رجاء الجداوي، وآخرين.

الكوميديا

رامز تحت الأرض – رامز جلال يواصل مقالبه ومغامراته حاصداً المزيد من النجاحات.

ﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في ﺻﺣراء ﺗﺣﺗوى ﻋﻠﻰ رﻣﺎل ﻣﺗﺣرﻛﺔ، ﻟﺗﻐوص اﻟﺳﯾﺎرة ﻓﻰ اﻟرﻣﺎل! وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم يظهر رأس “ﺳﺣﻠﯾﺔ” ﻣن اﻟرﻣﺎل، ﻟﯾﻛﺗﻣل ظهورها ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل أﻣﺎم اﻟﺿﯾف ما يزيد من فزعه وخوفه!

البرامج الاجتماعية والتوعوية-الشبابية

اﻟﺻدﻣﺔ 2

ﺑﻌد اﻟﻧﺟﺎح اﻟذي ﺣﻘﻘﮫ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺟزﺋﮫ اﻷول، ﯾﻌود إﻟﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﺟزء ﺟدﯾد فيطرح ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺟرﯾﺋﺔ ويتبنى أسلوب الاستفزاز لمعرفة ردود أفعال الناس. فأﻣﺎم ﻣوﻗف صعب أو ﻣﺷﻛﻠﺔ أﺧﻼﻗﯾﺔ ما، كيف تكون ردود أفعال الناس العفوية؟ هل يتدخلون أم يكتفون بالمشاهدة؟ ترصد ﻛﺎﻣﯾرات ﺧﻔﯾﺔ تلك الردود فيما ﯾﻌﺗﻣد البرنامج ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻏﯾر ﻣﻌروﻓﯾن للقيام بتصرّفات ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ وجدانياً وأخلاقياً.

ﻧبى اﻟرﺣﻣﺔ واﻟﺗﺳﺎﻣﺢ – عمرو خالد

ضمن قالب دينى – اجتماعى، وإسقاطات حياتية معاصرة، يروي “نبى الرحمة والتسامح” مع الداعية الدكتور عمرو خالد هذا العام قصة النبي محمد (ص) من المولد حتى الهجرة إلى المدينة المنورة، مضيئاً على حكايته في مكة، ومشدداً على عنصري “الرحمة” و”التسامح” من خلال أفعال النبي (ص) وسلوكه وتوجيهاته وأقواله.

“اللهمّ تَقَبَّل” مع د.عبلة الكحلاوى

حول أبرز السير الذاتية للنساء في التاريخ الإسلامي، تدور الحلقات اليومية من برنامج “اللهمّ تَقَبَّل” الذي تبحث فيه د.عبلة الكحلاوي عن كيفية تقدير الإسلام للمرأة، وترصد قصص وسير الكثير من النساء بداية من زوجات الرسول الكريم وبناته.

“من القلب للقلب” مع إيمان رياض

يفتح برنامج “من القلب للقلب” مع الإعلامية إيمان رياض نافذة يومية للمشاهدين تحت شعار “الخير يجمعنا” تستهدف تشجيع فعل الخير خلال شهر رمضان كمُقدمة لتشجيع فعل الخير على مدار العام. وستُتاح الفرصة أمام المشاهدين للتواصل مع البرنامج عبر الهاتف أو صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة به والإجابة عن السؤال اليومي (عملت ايه خير النهاردة؟(.. ، ويُتيح البرنامج الفرصة لمُتابعية يومياً للتعرف على الفوائد الصحية والطبية للصيام وكيفية تعامل الجسم معه من خلال النصائح الطبية التي يُقدمها طبيب الجهاز الهضمي د. مدحت خليل. وفي الجانب الروحاني يشرح د. سالم عبد الجليل أحكام الصيام ومُبطلاته والأخطاء الشائعة وما قد يشغل بال الصائمين من أسئلة واستفسارات.

“كلمة السر” مع د. مبروك عطية

بأسلوبه البسيط الذي يصل إلى القلوب والعقول، يشرح د. مبروك عطية في برنامجه المُميز ” كلمة السر” صحيح الدين الاسلامي السمح وكيفية تنمية العلاقات الاجتماعية وزيادة الترابط الاسري والانساني وفقاً لتعاليم الدين. وعبر حلقات البرنامج يُصحح د. مبروك عطية الكثير من العادات غير الصحيحة والأفكار المغلوطة التي يُطبقها البعض في شهر رمضان والتي تبتعد عن جوهر وروح الإسلام، وذلك من خلال استقبال اتصالات المُشاهدين والرد عليها.

“الشيف حسن” – أشهى المأكولات في مطبخ

أشهى وأطيب الأطعمة وأقلها ضرراً في الوقت ذاته يُقدمها يومياً “الشيف حسن” في مطبخه الشهير عبر شاشة ” MBCمصر”. وعلى مدار الشهر الكريم يُقدم الشيف حسن وصفات تحضير الأطعمه المتنوعة التي تُقدم وجبات مُتكاملة تُناسب مُختلف الأذواق والطبقات الإجتماعية، كما يستقبل الشيف حسن رغبات وطلبات المُشاهدين في تحضير الأطعمة المُفضلة ويُلبيها على مدار حلقات شهر رمضان.