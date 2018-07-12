القائمة الكاملة لأسعار السجائر بعد الزيادة.. ضمت 13 صنفًا

مصادر بالشرقية للدخان: 10% زيادة فى تعريفة المعسلات.. والإعلان عنها خلال ساعاتأحمد اللاهونىرفعت الشركة الشرقية للدخان "إيسترين كومباني" أسعار 13 صنفا من السجائر، وتراوحت الزيادة بين 1.5 و5 جنيهات فى العبوة الواحدة مقسمة الى 75 قرشا للتأمين الصحى والباقى كضريبة وفروق حق تصنيع بعد زيادة أسعار الك

مصادر بالشرقية للدخان: 10% زيادة فى تعريفة المعسلات.. والإعلان عنها خلال ساعات

أحمد اللاهونى

رفعت الشركة الشرقية للدخان “إيسترين كومباني” أسعار 13 صنفا من السجائر، وتراوحت الزيادة بين 1.5 و5 جنيهات فى العبوة الواحدة مقسمة الى 75 قرشا للتأمين الصحى والباقى كضريبة وفروق حق تصنيع بعد زيادة أسعار الكهرباء والوقود.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التى تقدم فيها “إيسترين كومباني” صاحبة الحصة السوقية الأكبر بنسبة 73% على رفع جميع منتجاتها دفعة واحدة، إذ إنها كانت دائما ما ترفع أسعار 3 أو4 منتجات .

وكشفت مصادر مسئولة بالشركة فى تصريحات للمال عن قائمة الاصناف التى طالتها الزيادة وهى: سجائر كليوباترا بلاك ليبل وجولدن ويست وارتفعا بمقدار 3 و5 جنيهات على الترتيب جنيه لتسجلان 22 جنيها، وصنف كليوباترا كينج سايز، وكليوباترا كوين وكليوباترا سوفت بنحو 1.5 جنيه، ليسجلان 16 جنيها بدلا من 14.5.

وقال المصادر إن القائمة ضمت سجائر كليوباترا بوكس بجميع أنواعها لترتفع من 15.5 إلى 17 جنيها، كما شملت مونديال ” أحمر وأزرق ولايت” ليسجلان 16.5 جنيه بدلا من 15، وارتفعت أيضا بوسطن، ولايت، وبلمونت إلى 16.5 بدلا من 15، وصعدت السوبر إلى 18 جنيها بدلا من 16.

وعن زيادة أسعار المعسلات أوضحت المصادر أن ستزيد بنسبة 10% وسيتم الإعلان عن القائمة الخاصة بها خلال ساعات، مشيرة الى أن الشركة بدأت فى توريد المنتجات للتجار بالأسعار الجديدة منذ أمس الأربعاء.

ولفتت إلى أن الحصيلة المتوقعة من الزيادة تبلغ 3 مليارات جنيه موجهة لدعم قانون التأمين الصحي .

وأخطرت وزارة المالية أمس شركات السجائر ببدء تطبيق الرسوم الخاصة بقانون التأمين الصحي الشامل والتي تبلغ 75 قرشًا على كل علبة سجائر يتم بيعها.

ونص قانون التأمين على أنه يتم تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلية، سواء كانت سجائر، على أن تتم زيادة تلك القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشا أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا.

وتستهدف وزارة المالية تحصيل ضرائب على منتجات التبغ تقدر بنحو 58.5 مليار جنيها في العام المالي الحالي، مقابل 51.4 مليار متوقعة في موازنة العام المالي السابق، أى بزيادة 7.5 مليار جنيها.

واتخذت “إيسترن” قرار زيادة أسعار السجائر نحو 3 مرات خلال فترة ما بعد تحرير سعر الصرف، ففى 12 يناير 2017، رفعت أسعار صنفين فقط سجائر هما كليوباترا كوين (ورقية) من 10.5 إلى 12 جنيهًا، وكليوباترا سوبر من 12.5إلى 12.75 للعلبة (20 سيجارة).

الزيادة الثانية كانت فى فبراير 2017، طالت صنفين هما سجائر كليوباترا بوكس أبيض وارتفعت من 12 لـ 12.75 جنيه، وجولدن وبست (أحمر – أزرق) من 14.5 لـ 15 جنيهًا للعلبة.

الزيادة الثالثة التى طبقتها “إيسترن كومبانى” جاءت فى يوليو من العام نفسه ووقتها رفعت أسعار 3 أصناف، هى: سجائر كليوباترا كينج سايز حاليا بسعر 11.5 جنيه، بدلا من 10.5 جنيه، وكليوباترا كوين من 12 إلى 12.5 جنيه، وكليوباترا سوبر من 12.75 إلى 15 جنيهاً، وجميعاً من منتجات السجائر الشعبية.

ولجأت الشركة إلى تطبيق هذه الزيادة بعد تعويم الجنيه، نتيجة ارتفاع أسعار الخامات سواء المستوردة أو التى تستخدمها من السوق المحلية بعد ارتفاع سعر الدولار لمستويات تخطت الضعف وصعد من 7.88 إلى 18 جنيهًا وقت التحرير، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخصيص جزء من أسعار السجائر لنظام التأمين الصحى الجديد.

وحققت “الشرقية للدخان” أرباحاً بلغت 3.4 مليار جنيه، خلال فترة التسعة شهور الأولى من العام المالي الحالي 2017-2018، مقابل أرباح بقيمة 1.3 مليار جنيه في الفترة المقارنة، وزات مبيعات الشركة إلى 10 مليارات جنيه، مقابل 7.8 مليار جنيه في الفترة المماثلة.