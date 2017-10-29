القائمة السعرية لـ 6 سيارات فان الأكثر انتشارًا

أحمد عوضرصدت"المال" قائمة أسعار 6 سيارات فئة الفان، اﻷكثر انتشارًا خلال الوقت الحالى؛ إذ تتراوح أسعارها بين 119.9 و157 ألف جنيه، بحسب القوائم السعرية الصادرة عن وكلائها المحليين.وتقدر أسعار السيارة سوزوكى "SUZUKI - VAN" بـ 122 ألف جنيه، مسجلة بيع 2454 وحدة خلال الـ 8 أشهر الماضية؛ بحسب بيا

أحمد عوض

رصدت”المال” قائمة أسعار 6 سيارات فئة الفان، اﻷكثر انتشارًا خلال الوقت الحالى؛ إذ تتراوح أسعارها بين 119.9 و157 ألف جنيه، بحسب القوائم السعرية الصادرة عن وكلائها المحليين.

وتقدر أسعار السيارة سوزوكى “SUZUKI – VAN” بـ 122 ألف جنيه، مسجلة بيع 2454 وحدة خلال الـ 8 أشهر الماضية؛ بحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

فيما تتراوح أسعار شيفروليه”Chevrolet- N300″ بين 148 و157 ألف جنيه، مسجلة بيع 814 وحدة، كما تصل أسعار بريليانس “Brilliance- x30” بـ 125 ألفًا.

وسجلت أسعار السيارة كاري “Karry-Q22″ 119.9 ألف، بواقع 279 سيارة، بينما تبلغ أسعار زوتى”ZOTYE-V10″ 121.9 ألف، كما تقدر أسعار شنجان”Changhe – STAR 2” بـ 140 ألفًا.

ويوضح الجدول الآتي، قائمة أسعار 6 سيارات – فئة فان: