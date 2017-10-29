سيــارات

القائمة السعرية لـ 6 سيارات فان الأكثر انتشارًا

أحمد عوضرصدت"المال" قائمة أسعار 6 سيارات فئة الفان، اﻷكثر انتشارًا خلال الوقت الحالى؛ إذ تتراوح أسعارها بين 119.9 و157 ألف جنيه، بحسب القوائم السعرية الصادرة عن وكلائها المحليين.وتقدر أسعار السيارة سوزوكى "SUZUKI - VAN"  بـ 122 ألف جنيه، مسجلة بيع 2454 وحدة خلال الـ 8 أشهر الماضية؛ بحسب بيا
29 أكتوبر، 2017 29 أكتوبر، 2017

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أحمد عوض

رصدت”المال” قائمة أسعار 6 سيارات فئة الفان، اﻷكثر انتشارًا خلال الوقت الحالى؛ إذ تتراوح أسعارها بين 119.9 و157 ألف جنيه، بحسب القوائم السعرية الصادرة عن وكلائها المحليين.

وتقدر أسعار السيارة سوزوكى “SUZUKI – VAN”  بـ 122 ألف جنيه، مسجلة بيع 2454 وحدة خلال الـ 8 أشهر الماضية؛ بحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

فيما تتراوح أسعار شيفروليه”Chevrolet-  N300″ بين 148 و157 ألف جنيه، مسجلة بيع 814 وحدة، كما تصل أسعار بريليانس “Brilliance- x30” بـ 125 ألفًا.

وسجلت أسعار السيارة كاري “Karry-Q22″ 119.9 ألف، بواقع 279 سيارة، بينما تبلغ أسعار زوتى”ZOTYE-V10″ 121.9 ألف، كما تقدر أسعار شنجان”Changhe – STAR 2” بـ 140 ألفًا.

ويوضح الجدول الآتي، قائمة أسعار 6 سيارات – فئة فان:

العلامة

السيارة

السعر/ بألف جنيه

المبيعات

SUZUKI

SUZUKI – VAN

122.000

2454

Chevrolet

N300

148.250 – 151.300 – 156.10 – 157.150

814

Brilliance

Brilliance – X30

125.000

396

Karry

Q22

119.900

279

Changhe

STAR 2

140

ZOTYE

V10

121.900

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