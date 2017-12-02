القائد العام للقوت المسلحة يستقبل وزير الدفاع الأمريكي

بدور إبراهيم:استقبل الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوت المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى، جيمس ماتيس، وزير الدفاع الامريكى، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

بدور إبراهيم:

استقبل الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوت المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى، جيمس ماتيس، وزير الدفاع الامريكى، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الامانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وعقب مراسم الاستقبال عقد الوزيران لقاء موسعا تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة فى مقدمتها الحرب على الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما تم بحث عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بمجالات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات في العديد من المجالات.

وأعرب الفريق أول صدقى صبحى عن اعتزازه بعلاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة لكلا البلدين، مشيرا إلي أهمية دعم وتعزيز آفاق التعاون العسكري بين البلدين علي نحو يلبي المساعي المشتركة نحو القضاء علي الإرهاب ومواجهة التطرف بما يمثله من تهديد لمقدرات شعوب المنطقة والعالم.

وأكد وزير الدفاع الأمريكى عمق العلاقات العسكرية التي تمتد لعقود طويلة من التنسيق والتفاهم في مختلف المجالات، مؤكدا موقف بلادة الداعم مصر وقواتها المسلحة في الحرب ضد الإرهاب وحرصها على مواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك لتحقيق السلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وعقب انتهاء الزيارة قام القائد العام بتوديع وزير الدفاع الأمريكي من قاعدة شرق القاهرة الجوية.

وحضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة.