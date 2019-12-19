القائد العام للقوات المسلحة يترأس الاجتماع الثاني عشر للجنة الدفاع والسلامة

القائد العام: نتطلع لمزيد من التعاون العسكرى والأمنى مع دول القارة

ترأس الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الاجتماع العادى الثانى عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن بحضور وزراء الدفاع والأمن الأفارقة، وذلك فى ختام أعمال اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة، والتى استضافتها جمهورية مصر العربية للمرة الأولى خلال الفترة من 15-19 ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد بدأت وقائع الجلسة الإفتتاحيه لإجتماع الوزراء بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح ضحايا العنف والإرهاب وجنود حفظ السلام بأفريقيا وشهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن أمن مصر واستقرارها ، وتم عزف سلام الإتحاد الأفريقى والسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية .

وألقى السفير إسماعيل شرقى مفوض الإتحاد الأفريقى للسلم والأمن كلمة أشاد خلالها بتنظيم جمهورية مصر العربية للإجتماعات على أراضيها ، موجهاً الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة والشعب المصرى

على حفاوة الإستقبال التى لاقتها الوفود المشاركة.

كما أكد أهمية النتائج والمناقشات التى تم التوصل إليها خلال الاجتماعات فى دفع مسيرة العمل الإفريقى المشترك وحل النزاعات ومواجهة العنف والإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود.

وأكد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقى حرص المشاركين في الاجتماعات على الخروج بتوصيات ومقترحات لخطوات عملية وطموحة تعالج جذور الأزمات التي تعانى منها معظم دول القارة فى مجال السلم والأمن .

كما أشار مفوض السلم إلى أن الاجتماعات تناولت عدد من القضايا المهمة من أبرزها مناقشة جهود الاتحاد الأفريقى بشأن إسكات البنادق والأسلحة فى أفريقيا بحلول عام 2020، ومناقشة عقيدة الاتحاد الإفريقى بشأن عمليات حفظ السلام، والمبادئ التوجيهية للتحقق من قدرات القوة الأفريقية الجاهزة كذلك مناقشة المبادرة المقدمة من جمهورية مصر العربية لخارطة طريق القاهرة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام فى إفريقيا، وعرض مشروع تنظيم ومعالجة البيانات لنظام الاتصال الشرطى الإفريقى .

القائد العام: نتطلع لمزيد من التعاون العسكرى والأمنى مع دول القارة لدعم جهود الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب

وخلال كلمته نقل الفريق أول محمد زكى لوزراء الدفاع والوفود المشاركة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الاتحاد الإفريقى وترحيبه بهم فى بلدهم الثانى مصر.

وأشاد بالجهود التى بذلها الخبراء فى اجتماعاتهم على مدار الأيام الماضية للخروج بالتوصيات التى تمت مناقشتها فى اجتماع السادة رؤساء الأركان والتى تم إقرارها اليوم فى اجتماع السادة وزراء الدفاع، موكدا أن جميع المشاركين بالاجتماعات حرصوا على أن يكون جدول الأعمال، معبراً عن التحديات التى تواجهها دول قارتنا، حتى تتمكن من توصيف وتعزيز الجهود والإمكانيات لتوفير السلم والأمن الإفريقى لصياغة موقف أفريقى موحد للعمل من أجل حفظ السلام.

وأعرب القائد العام عن تطلعه إلى استمرار المشاركة الفاعلة فى الدورات القادمة للاجتماع والتوسع في الشراكات الاستراتيجية من قبل شركاء القارة بما يتفق مع مستوى التحديات التي تواجه أفريقيا لتسريع الخطى على طريق تحقيق الأمن والسلام والإستقرار لكافة شعوب القارة.

وقام القائد العام ووزراء الدفاع والأمن الأفارقة بجولة تفقدية لمعرض الأسلحة والمعدات التى صنعت بأيدى وسواعد مصرية خالصة.

واستمع القائد العام والوزراء إلى شرح مفصل تضمن الإمكانات الفنية والقتالية التى تتمتع بها الأسلحة المصرية المشاركة بالمعرض، والذى شاركت فيه معدات من وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع وشركة ترسانة الإسكندرية البحرية والشركة العربية العالمية للبصريات والعديد من الشركات المصرية العاملة فى هذا المجال .

وكان القائد العام للقوات المسلحة قد التقى على هامش فعاليات اجتماع اللجنة المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية بوزراء دفاع كلاً من الصومال وتشاد وجنوب أفريقيا وكينيا والكاميرون .

كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة برؤساء أركان كل من موريتانيا وبوركينا فاسو وزامبيا وليسوتو .

تأتى تلك الاجتماعات فى إطار حرص مصر الدائم على تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأفريقية وإيمانها الكامل بأن القارة الأفريقية قادرة على معالجة ما يواجهها من تحديات وصولاً لتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها وتثبيت دعائم التنمية المستدامة .