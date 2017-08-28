الفيوم وبلاده.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

علي راشد صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب "الفيوم وبلاده" تقديم ودراسة الكاتب والباحث محمد التداوي. والكتاب دراسة مبسطة حول مخطوط يعود لعصر الدولة الأيوبية، لكاتبه عثمان الصفدي، وكان يشغل وقتها وظيفة القائم بأعمال محافظة الفيوم، والذي استفاد مما لديه من معلومات رسمية قدمها في صورة كتاب لم

علي راشد

صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب “الفيوم وبلاده” تقديم ودراسة الكاتب والباحث محمد التداوي.

والكتاب دراسة مبسطة حول مخطوط يعود لعصر الدولة الأيوبية، لكاتبه عثمان الصفدي، وكان يشغل وقتها وظيفة القائم بأعمال محافظة الفيوم، والذي استفاد مما لديه من معلومات رسمية قدمها في صورة كتاب لملك مصر وقتها.

تحدث فيه عن بلاد الفيوم وكل ما يخصه من بلاد وقرى وسكان، وإن كان قد اختصرهم في جملة من بها من المسلمين، متغاضيًا عن ذكر أهل الذمة، وقدم محمد التداوي دراسته في صورة مفصلة ومبسطة مثلما ذكر في مقدمته.