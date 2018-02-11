الفيوم: نراقب مياه الشرب قبل ضخها للتأكد من جودتها

المال - خاصأكد اللواء هشام محمد درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن قرية منشأة الجمال التابعة لمركز ومدينة طامية، تتغذى من محطة طامية المرشحة.وأشار إلى أنه يتم مراقبة المياه المنتجة بصفة مستمرة، ولا يتم ضخها إلا بعد التأكد من جودتها وصلاحيتها للشرب. وأضاف درة، في تصريحات صح

المال – خاص

أكد اللواء هشام محمد درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن قرية منشأة الجمال التابعة لمركز ومدينة طامية، تتغذى من محطة طامية المرشحة.

وأشار إلى أنه يتم مراقبة المياه المنتجة بصفة مستمرة، ولا يتم ضخها إلا بعد التأكد من جودتها وصلاحيتها للشرب.

وأضاف درة، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن إنتاج مياه الشرب بالمحافظة يمر بعدة مراحل خاصة بتنقية المياه ابتداءاً من مأخذ المحطة حتى ضخها داخل الشبكة للمواطنين، بجانب المتابعة المستمرة لهذه المراحل من قبل المعمل المتواجد داخلها الذي يقوم بأخذ عينات من المياه كل ساعتين للتأكد من جودة المياه ومطابقتها للمواصفات، بخلاف المعامل المركزية التي تقوم بمراقبة المياه في المآخذ ومصادر المياه وداخل المحطة والشبكات المتواجدة بكافة أرجاء المحافظة.

وقال درة إن المعامل المركزية بالشركة حاصلة على شهادة الأيزو في مجال جودة المياه منذ سنوات، بجانب أن فريق المعامل يضم كوادر على قدر كبير من الكفاءة وحاصلين على أعلى الشهادات العلمية «الدكتوراه، والماجستير» وأن هناك أسطولاً من سيارات المعامل المركزية المتنقلة يتلقى الشكاوى التي ترد من الخط الساخن وشكاوى العملاء وتتحرك على الفور لمنزل الشاكى وسحب العينات وتحليلها والتأكد من سلامة وجودة المياه.

وكرم درة الموظفين المتميزين في إختبارات المسار الوظيفى بمحطة مياه العزب الجديدة، الذين تم اختيارهم عن طريق الإدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وكذا المتميزين بمكتب خدمة العملاء بمركز أبشواى لجهودهم في إتمام توصيلات الصرف الصحى للأسر الأولى بالرعاية بقرية الخالدية- مركز يوسف الصديق.