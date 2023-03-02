«الفيوم للسكر»: تعاقدنا مع شركات دولية لتطوير مصانعنا بتكلفة 200 مليون جنيه

كشف صلاح فتحي العضو المنتدب ورئيس شركة الفيوم لصناعة السكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم التعاقد مع شركة ماجان فرنسية لتطوير محطة استقبال البنجر كاملة وذلك لإزالة الحجارة والرمال والعروش من حبة البنجر.

وقال فتحي خلال جولة تفقدية على مصنع الشركة في محافظة الفيوم إن الشركة الفرنسية هي الموردة لخطوط الإنتاج وكان التوجه لهذا العام هو زيادة رفع قدرة طاقة المعدات بنسبة 25٪.

واضاف فتحي أنه تم التعاقد أيضا مع شركة أريزو الأمريكية لالتقاط المعادن والقطع الحديدية المصاحبة للبنجر حافظاً علي المعدات وخطوط الإنتاج داخل المصانع.

وتابع فتحي أنه تم التعاقد مع شركة BMA الألمانية لصيانة معدات المصنع، و شركة فيلندر البلجيكية لرفع كفاءة معالجة العصير.

وأوضح أنه تم إجراء بعض التوسعات في خطوط الإنتاج لرفع كفاءة العصر، مشيراً إلى أن استثمارات التطوير بلغت أكثر من 200 مليون جنيه موارد ذاتية من الشركة.

يذكر أن شركة الفيوم للسكر تأسست فى 1997 برأسمال مرخص قدره 500 مليون جنيه، وفى مايو 2011 تمت زيادته إلى 700 مليون جنيه، بينما يبلغ رأس المال المصدر نحو 445.1 مليون، عقب زيادته بقرار الجمعية العمومية غير العادية فى يوليو 2006 بقيمة اسمية للسهم 10 جنيهات.

ويضم هيكل ملكية شركة الفيوم للسكر، شركات الدلتا للسكر، والسكر والصناعات التكاملية، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى، وبنك الاستثمار القومى، وحصص أفراد أخري.