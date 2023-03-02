«الفيوم للسكر» تتعاقد على 1.5 مليون طن بنجر بقيمة 1.5 مليار جنيه

قال صلاح فتحي العضو المنتدب لشركة الفيوم للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن موسم توريد البنجر الحالي شهد زراعة نحو 650 ألف فدان على مستوى الجمهورية.

وأضاف فتحي خلال جولة تفقدية في مصنع الشركة بمحافظة الفيوم أن تلك الكميات يتم منها إنتاج حوالي 13 مليون طن بنجر وذلك لاستخلاص نحو 1.9 مليون طن سكر وذلك بعد رفع سعر التوريد لـ 1000 جنيه للطن بدلا من 700 جنيه الموسم الماضى.

وكشف عن قيام شركة الفيوم بالتعاقد مع على 1.5 مليون طن بنجر هذا الموسم بقيمة مليار و 500 مليون جنيه ، حيث تم زراعة نحو 84 ألف فدان بنجر لإنتاج نحو 220 ألف طن سكر أبيض بزيادة قدرها 10 آلاف طن عن الموسم الماضي.

وأوضح أنه بجانب إنتاج شركات البنجر تقوم شركة السكر والصناعات التكاملية بتوريد جزء من إنتاج بنجر السكر بواقع 850 ألف طن سكر بنجر إلى الشركات، لافتا إلى أن الفجوة الاستهلاكية تتراوح من400 إلى 500 ألف طن سنويا.

ولفت إلى أنه من المتوقع زيادة إنتاجية الفدان بواقع 10٪ نظرا لزيادة وزن الدرجة بالإضافة إلى نسبة الحلاوة في المحصول ، مشيراً إلى أن الفيوم تستحوذ على 13٪ من إجمالي إنتاج سكر البنجر .