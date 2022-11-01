«الفيوم للسكر» تتعاقد على استيراد معدات لمصنعها بقيمة 10.6 مليون جنيه

تعاقدت شركة الفيوم للسكر ، التابعة لوزارة التموين على استيراد معدات بتكنولوجيا فرنسية وأمريكية وألمانية، لتطوير أداء مصنعها، وذلك بتكلفة تصل إلى 10٫6 مليون جنيه قبل بدء موسم حصاد وتوريد البنجر خلال 2023.

وتأسست الفيوم للسكرعام 1997 برأسمال مرخص قدره 500 مليون جنيه، وفى مايو 2011 تمت زيادته إلى 700 مليون، بينما يبلغ رأس المال المصدر نحو 445.1 مليون.

وقال صلاح فتحي رئيس الشركة لـ«المال» أن عملية التطوير والصيانة وتجهيز المعدات الخاصة بالمصنع، تأتى ضمن خطتها لعام 2023/2022 لرفع طاقته الإنتاجية إلى 11 ألف طن يوميًا، بدلا من 9800 حاليًا، كما أنه قد تم تجهيزه لاستقبال محصول بنجر السكر من المزارعين فى الموسم المقبل.

وأضاف فتحى أن شركته تستهدف استلام 1.5 مليون طن بنجر من المزارعين ستنتج منها 210 آلاف طن سكر، موضحَا أن بنجر السكر يتم زراعته فى شهرى أغسطس وسبتمبر من كل عام ويتم توريده للمصانع البنجر فى نهاية فبراير وحتى منتصف مايو.

يذكر أن الاستهلاك المحلى من السكر يبلغ نحو 3.3 مليون طن سنويا، بينما يصل حجم الانتاج إلى 2.8 مليون طن، ويتم استيراد ما يقرب من 500 ألف طن.

فى سياق متصل، قالت مصادر حكومية فى وزارة التموين لـ«المال» إن سعر كيلو السكر على البطاقات التموينية ثابت عند مستوى 10.5 جنيه، فى حين يتراوح من 14 إلى 19 جنيهًا فى السوق الحر.

وأوضحت المصادر أن الفرد المقيد على بطاقة التموين يحصل على 2 كيلو سكر، ضمن الحصة الشهرية المقررة له، بجانب السلع الغذائية والاستهلاكية الأخرى البالغ عددها 29 صنفاً.