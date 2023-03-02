الفيوم لصناعة السكر: تصدير 90 ألف طن علف لدول أوروبية لتوفير عملة صعبة

أكد صلاح فتحي العضو المنتدب ورئيس شركة الفيوم لصناعة السكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن أنه يتم إنتاج 80 ألف طن مولاس بالإضافة إلى 90 ألف طن علف ويتم تصدير كميات منهم للخارج وذلك لتوفير العملة الصعبة لاستيراد البذور وقطع الغيار والمعدات.

وقال فتحي خلال جولة تفقدية اليوم على مصنع الشركة في محافظة الفيوم، أنه تم العام الحالي التعاقد على تصدير 90 ألف طن علف إلى الدول الأوروبية أهمها فرنسا وتركيا.

وأضاف فتحي أنه تم أيضا التعاقد على تصدير 40 ألف طن مولاس، كما أنه تم تصدير 1050 طن علف كومبوست وذلك لتوفير العملة الدولارية مما يساعد على استيراد المعدات.

يذكر أن شركة الفيوم للسكر تأسست فى 1997 برأسمال مرخص قدره 500 مليون جنيه، وفى مايو 2011 تمت زيادته إلى 700 مليون جنيه، بينما يبلغ رأس المال المصدر نحو 445.1 مليون، عقب زيادته بقرار الجمعية العمومية غير العادية فى يوليو 2006 بقيمة اسمية للسهم 10 جنيهات.

ويضم هيكل ملكية شركة الفيوم للسكر، شركات الدلتا للسكر، والسكر والصناعات التكاملية، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى، وبنك الاستثمار القومى، وحصص أفراد أخري.