«الفيوم لصناعة السكر»: استيراد 51 ألف طن خام برازيلي هذا العام بـ 24.6 مليون دولار

كشف صلاح فتحي العضو المنتدب ورئيس شركة الفيوم لصناعة السكر التابعة لوزارة التموين أنه تم استيراد 51 ألف طن سكر خام برازيلي هذا العام لإنتاج نحو 48 ألف طن سكر أبيض بقيمة 24 مليونا و600 ألف دولار.

وأكد فتحي خلال جولة على مصنع الشركة في محافظة الفيوم أن شركته تقوم بتكرير من 50 إلى 100 ألف طن خام بمصانعها مؤكدا أنه سيتم استيراد كميات أخرى حسب احتياج السوق.

وقال إن الانتاج المحلي للسكر سواء من القصب او البنجر يغطي نحو 90 % من الاستهلاك بينما يتم توفير الـ 10% المتبقية عبر استيراد السكر الخام من الخام وتكريره بالمصانع لتغطية كافة الاحتياجات.

وأشار إلى مصر تستهلك نحو 3.3 مليون طن سكر سنويا بينما يتم إنتاج نحو 2.8 مليون طن سكر (قصب/ بنجر ) سنويا ويتم استيراد 500 ألف طن من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية .

وأوضح أن كميات الشركة الخام المستوردة يتم تكريرها في المصانع الوطنية بواقع 300 ألف طن بمصنع الحوامدية التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية، بينما يتم تكرير الـ 200 ألف المتبقية على المصانع الأخرى.