الفيوم تنتهي من ترفيق 5 أفدنة للأراضي الصناعية

محمود زكيقال الدكتور طارق الجندي، رئيس مجلس مدينة أبشواي التابعة لمحافظة الفيوم، إن المجلس انتهى من ترفيق 5 أفدنة أراض صناعية بالمدينة.وأضاف في تصريحاته لـ"المال" أنه سيتم طرح تلك الأراضي لتنفيذ مشروعات صناعية صغيرة ومتناهية الصغر، حيث سيتم طرح الأراضي عن طريق المحافظة.ولفت رئيس مجلس المدينة إ

محمود زكي

قال الدكتور طارق الجندي، رئيس مجلس مدينة أبشواي التابعة لمحافظة الفيوم، إن المجلس انتهى من ترفيق 5 أفدنة أراض صناعية بالمدينة.

وأضاف في تصريحاته لـ”المال” أنه سيتم طرح تلك الأراضي لتنفيذ مشروعات صناعية صغيرة ومتناهية الصغر، حيث سيتم طرح الأراضي عن طريق المحافظة.

ولفت رئيس مجلس المدينة إلى أن هناك مساحات مختلفة للأراضي تتراوح بين 300 متر مربع إلى 350 مترا مربعا لكل قطعة، مشيرًا إلى أنه يمكن الحصول على قطعتين لمشروع واحد، وذلك مع تقديم دراسة جدوى للمشروع.

وأشار إلى أن تكلفة ترفيق تلك الأراضي بلغت حوالي 3 ملايين جنيه.