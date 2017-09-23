الفيوم تتفق مع الاستثمار على إقامة منطقة حرة

أحمد عاشوراتفقت محافظة الفيوم، مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى على إقامة منطقة حرة خاصة على جزء من أراضى المنطقة الصناعية بالمحافظة فى إطار إجراءات تشجيع الاستثمار.صرح بذلك الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم خلال اللقاء المشترك الذى عقده مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وال

أحمد عاشور

اتفقت محافظة الفيوم، مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى على إقامة منطقة حرة خاصة على جزء من أراضى المنطقة الصناعية بالمحافظة فى إطار إجراءات تشجيع الاستثمار.

صرح بذلك الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم خلال اللقاء المشترك الذى عقده مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح على هامش تفقدها للمشروعات التنموية بالمحافظة.

وذكر سامى أن سحر نصر من المقرر أن تزور الفيوم الأسبوع المقبل لمعاينة المنطقة المخصصة لإقامة المنطقة الحرة.

وقال إن قانون الاستثمار الجديد أعاد العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بعد توقف لمدة عامين.