الفيوم الجديدة تطرح 6 وحدات إدارية وتجارية

- بمساحات تتراوح بين 32 مترا إلى 100 متر مربعمحمود زكيقال المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، إن الجهاز يستعد لطرح 6 وحدات تجارية وإدارية بالمزاد العلني بالمدينة، وذلك في السوق التجارية، والذي يقع في منطقة خدمات ابني بيتك بالحى الثالث، مشيرًا إلى أن الوحدات مقسمة إل

– بمساحات تتراوح بين 32 مترا إلى 100 متر مربع

محمود زكي



قال المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، إن الجهاز يستعد لطرح 6 وحدات تجارية وإدارية بالمزاد العلني بالمدينة، وذلك في السوق التجارية، والذي يقع في منطقة خدمات ابني بيتك بالحى الثالث، مشيرًا إلى أن الوحدات مقسمة إلى 4 وحدات تجارية، بالإضافة إلى وحدتين إداريتين على أن تعقد جلسة المزاد في يوم 13 نوفمبر المقبل.

وأضاف رئيس الجهاز أن مساحة الوحدات 32 مترا مربعا إلى 100 متر مربع، وذلك لنشاطات مخبز عيش وجزاره وكذلك محل أسماك ومحل مجمدات دواجن، بالإضافة إلى 2 وحدة إدارية لاستخدامهم عيادات طبية بمساحات تتراوح بين 67 مترا مربعا و33 مترا مربعا.

وأشار عبدالرحمن أن كراسة الشروط والمواصفات تطلب من مقر جهاز الفيوم ويبلغ سعرها 100 جنيه، بالإضافة إلى دفع مبلغ تأمين المزاد والذي يبلغ قيمته 5 آلاف جنيه للوحدة التجارية و10 آلاف جنيه للوحدة الإدارية وموعد أقصاه جلسة المزاد، مشيرًا إلى أنه فور رسو المزاد يتم دفع 10% من قيمة الوحدة، بالإضافة إلى أنه يمكن تقسيط باقي أقساط الوحدة على 7 سنوات مع إعفاء دفع الأقساط لمدة ثلاث سنوات.

ولفت إلى أن الجهاز باع 4 محال تجارية في آخر مزاد للمدينة بتكلفة قدرها مليون مائه وخمسون ألف جنيه، حيث تراوحت الأسعار بين 13100 و14800 جنيه للمتر، مشيرًا إلى أن تلك الأسعار تسجل ارتفاعًا يصل إلى حوالي 150% مقارنة بآخر مزاد بالمدينة من ثمانية أشهر.

وأوضح أن الجهاز يقوم حاليًا بالإعداد لطرح أعمال مرافق منطقة الإسكان الاجتماعى، التى تضم 1536 وحدة، من خلال مناقصة محدودة يتنافس عليها حوالى 15 شركة مقاولات، أبرزهم المقاولون العرب، وحسن علام، مشيرًا إلى أن أعمال المرافق تتمثل فى تنفيذ أعمال مياه وصرف صحى، وأعمال على كهرباء، على أن يسند خلال شهر ونص بحد أقصى.

وأضاف رئيس جهاز المدينة، أنه طرح قطعة أرض على مساحة تقدر بحوالى 8000 م مربع، لإنشاء مركز تجارى للمدينة «هايبر ماركت»، مشيرًا إلى أنه انتهى من إنشاء محطة رفع مياه الصرف الصحى بالمدينة، والتى تقع بالحى الأول.

وأكد أن الجهاز نجح فى استرداد 450 فدانًا من أراضى الدولة، كان متعديا عليها من الأهالى، مشيرًا إلى أن استرداد الأراضى بالتعاون مع مديرية أمن الفيوم، وكذلك شرطة التعمير لمدينة الفيوم الجديدة ومدينة 15 مايو.

يذكر أن مدينة الفيوم الجديدة تم إنشاؤها طبقا للقرار الجمهورى رقم 193 لسنة 2000، إذ تقع المدينة على طريق (القاهرة- أسيوط) الغربى على بعد 100 كم جنوب القاهرة، وتبعد عن مدينة الفيوم الأم بمسافة 15 كم وعن مدينة بنى سويف بمسافة 40 كم.