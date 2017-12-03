الفيوم الجديدة تطرح 5 قطع أراضٍ استثمارية

محمود زكيكشف المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة عن طرح 5 قطع أراض استثمارية بالمدينة لإقامة مشروعات استثمارية عليها.وأضاف في تصريحاته لـ"المال" أن قطع الأراضي المرتقب طرحها سيقام عليها عدد من المشروعات أولها مستشفى على مساحة 2845 مترا مربعا وذلك بسعر يب

محمود زكي

كشف المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة عن طرح 5 قطع أراض استثمارية بالمدينة لإقامة مشروعات استثمارية عليها.

وأضاف في تصريحاته لـ”المال” أن قطع الأراضي المرتقب طرحها سيقام عليها عدد من المشروعات أولها مستشفى على مساحة 2845 مترا مربعا وذلك بسعر يبلغ حوالي 760 جنيها للمتر وتقع بالحي الأول مجاورة 3.

وأشار إلى أن الآراضي تشمل تنفيذ معهد عال على مساحة 8585 مترا مربعا بسعر 815 جنيها للمتر ويقع في الحي الثالث للمدينة، بالإضافة إلى طرح قطعة أرض بالحي الأول على مساحة 1500 متر مربع لإقامة بنك بالمدينة بسعر 1500 جنيه للمتر.

ولفت إلى أن القطعة الأخيرة بالمدينة سيتم طرحها لتنفيذ مستودع للغاز على مساحة 1485 مترا مربعا وبسعر متر يبلغ 1260 جنيها للمتر، على أن يتم التقدم لعروض شراء الأراضي في الفترة بين 24 و28 ديسبمر الحالي.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم بيع 6 وحدات تجارية، بالإضافة إلى وحدة إدارية بمساحات تتراوح بين 32 مترا و99 مترا مربعا، لافتا إلى أن أعلى سعر في المزاد الذي أقيم أمس للمتر بلغ 15 ألف جنيه مقابل 12 ألفًا للمتر التجاري، بينما بلغ سعر المتر للوحدة الإدارية 6 آلاف جنيه.

وأضاف رئيس جهاز الفيوم أن المشروعات التي تقام داخل المحال عبارة عن (كافتيريا وجزارة وأسماك ودواجن وهدايا وأدوات صحية، بينما يقام على الوحدة الإدارية مكتب مقاولات.

وأشار إلى أن الأسعار في المزاد الذي أقيم جاءت مقاربة لنفس أسعار مزاد مارس الماضي، والتي تراوحت أسعار المتر به بين 13100 و14800 جنيه.

وأوضح أنه من المقرر بدء تنفيذ محطة مياه شرب بإجمالى 150 ألف متر مكعب على ثلاث مراحل، كل مرحلة بطاقة 50 ألف متر مكعب يوميًّا، وتبلغ التكلفة الإنشائية لها حوالى مليار جنيه.

وأضاف عبدالرحمن أن الجهاز حصل على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية على تنفيذ المشروع، ويقوم الجهاز حاليًّا بتنفيذ الأعمال الاستشارية والرسومات التخطيطية الخاصة بالمحطة، مشيرًا إلى أن التنفيذ يتطلب نزع ملكية الأراضى أولًا، ومن المتوقع إنهاء الرسومات والأعمال الهندسية خلال 5 أشهر.