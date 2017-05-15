الفيوم الجديدة تستهدف 350 مليون جنيه للعام المالي 2017/2018

محمود زكي: كشف أشرف عبد الرحمن رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة إن الجهاز يعمل بصورة جيدة وفقًا للخطة الموضوعة له خلال العام المالي الحالي 2016/2017 والتي تبلغ الميزانية به حوالي 390 مليون جنيه إذ توقع أن ينتهي الجهاز من الأعمال الخاصة بالعام المالي الحالي نهاية 30 يونيو القا

محمود زكي:

كشف أشرف عبد الرحمن رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة إن الجهاز يعمل بصورة جيدة وفقًا للخطة الموضوعة له خلال العام المالي الحالي 2016/2017 والتي تبلغ الميزانية به حوالي 390 مليون جنيه إذ توقع أن ينتهي الجهاز من الأعمال الخاصة بالعام المالي الحالي نهاية 30 يونيو القادم.

وأضاف في تصريحاته لـ”المال” إن الجهاز يستهدف خلال العام المالي الجديد 350 مليون جنيه وذلك بإنخفاض عن السنة المالية الحالية بقيمة 40 مليون جنيه والتي سجلت 390 مليون جنيه مشيرًا إلى أن الإنخفاض في الميزانية ترجع إلى قيد الإرتفاعات بالمدينة والتي وضعتها القوات المسلحة مؤكدًا إلى أن هناك تواصل بين هيئة المجتمعات العمرانية والقوات المسلحة لإزالة قيود الإرتفاعات والتي وصفها رئيس الجهاز بالخطوة الجيدة التي تزيد من حجم الإستثمارات بالمدينة.

وأشار إلى أن الجهاز يقوم حاليًا بالإعداد لطرح أعمال مرافق منطقة الإسكان الإجتماعي والتي تضم 1536وحده من خلال مناقصة محدودة يتنافس عليها حوالي 15 شركة مقاولات أبرزهم المقاولون العرب وحسن علام مشيرًا إلى أن أعمال المرافق تتمثل في تنفيذ أعمال مياة وصرف صحي وأعمال على كهرباء على أن يتم الإسناد خلال شهر ونص بحد أقصى.





واكد رئيس جهاز الفيوم الجديدة إنه جاري الإنتهاء من أعمال التشطيبات لـ1536 وحدة إسكان إجتماعي بالمدينة على أن يتم تسليمهم خلال 30 يونيو القادم.

وأشار إلى أن الجهاز باع 4 محال تجارية الأسبوع الماضي بتكلفة قدرها مليون مائه وخمسون ألف جنيه حيث تراوحت الأسعار بين 13100 و14800 جنيه للمتر، مشيرًا إلى أن تلك الأسعار تسجل ارتفاعًا يصل إلى حوالي 150% مقارنة بآخر مزاد بالمدينة من ثمانية أشهر.

وأضاف رئيس جهاز المدينة أنه جارٍ طرح قطعة أرض على مساحة تقدر بحوالي 8000 متر مربع لإنشاء مركز تجاري للمدينة “هايبر ماركت”، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء محطة رفع مياه الصرف الصحي بالمدينة، والتي تقع بالحي الأول، وذلك بتكلفة قدرها 16 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 4 ملاعب كرة قدم بقيمة 6 ملايين جنيه.

وتم إنشاء مدينة الفيوم الجديدة طبقا للقرار الجمهورى رقم 193 لسنة 2000، إذ تقع المدينة على طريق (القاهرة- أسيوط) الغربى على بعد 100 كم جنوب القاهرة، وتبعد عن مدينة الفيوم الأم بمسافة 15 كم وعن مدينة بنى سويف بمسافة 40 كم.