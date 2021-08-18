الفيوم الجديدة تستهدف استثمار 94 مليون جنيه بالعام المالى الجارى

يستهدف جهاز مدينة الفيوم الجديدة استثمار نحو 94 مليون جنيه قابلة للزيادة خلال العام المالى الجارى، وذلك لتطوير البنية التحتية بجانب ترفيق توسعات إضافية لمواجهة الطلب المتزايد على الأراضى بالمدينة.

صميدة : البنك الأهلى يقتنص 1873 متراً لإنشاء فرع بالمدينة

وقال المهندس عبد الوهاب صميدة رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، إن الجهاز سيركز حالياً على استكمال أعمال ترفيق المجمع الصناعى الجارى تنفيذه بالمنطقة الصناعية الثانية بما تشمله من توصيل المرافق العامة من طرق، مياة، وصرف صحى وكهرباء، وأيضاً إنهاء مرافق منطقة الـ 48 فداناً بالامتداد الشمالى تمهيداً لتسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى المخصصة سلفاً، مع توصيل المرافق لمنطقة ال 20 فداناً بالامتداد الغربى للمدينة.

وأوضح صميدة فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن موازنة العام المالى الجارى قابلة للزيادة لتصل إلى 120 مليون جنيه لتغطية التوسعات، وذلك مقارنة مع 113 مليون جنيه فى العام المالى السابق.

وتابع صميدة: سنركز على تطوير وتأهيل المناطق الغير مرفقة بالمدينة والتى تم تخصيص أراض بها وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات.

وتطرق لتقدم عدة شركات لشراء قطع أراضى خدمية وصناعية عبر آلية التخصيص المباشر المعمول بها من جانب مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قال إن الهيئة وافقت على تخصيص 8 قطع أراض بغرض نشاط صناعي، بخلاف تخصيص 4 قطع أراضٍ بغرض نشاط تجارى سكنى وإداري، بينما تم تخصيص قطعتين بغرض إقامة بنك ومخزن.

وذكر صميدة فى أن المساحات المخصصة لأغراض صناعية، بلغت 13 ألفاً و132 متراً بقيمة إجمالية 5.575 مليون جنيه، وكانت الأراضى من نصيب الشركة العالمية للكيماويات، شركة جرين رايت للصناعات الهندسية، شركة ماجيك فودز للتخليل وتعبئة المواد الغذائية، شركة الراعى للمواد الغذائية، شركة المنظفات للزيوت الطبية والعطرية، شركة العراقى للصناعات الغذائية، وشركة الفهد لتصنيع البلاستيك وشركة عيون النورس، تقع جميعها فى المنطقة الصناعية الأولى.

وحول المساحات المخصصة لأغراض تجارية سكنية وإدارية، قال صميدة إن الأراضى تم تخصيصها بقيمة إجمالية بلغت نحو 21 مليون جنيه، لشركات المدينة المنورة للاستثمار العقاري، شركة جودة عبدالرازق للاستثمار العقارى، وشركة الشهاب، كما تم تخصيص قطعة بنشاط إدارى تقع على مساحة 2936 متراً، بقيمة تبلغ نحو 4.8 مليون جنيه.

ووافقت الهيئة أيضاً على تخصيص قطعة أرض بغرض إقامة بنك على مساحة تبلغ 1873 مترا بقيمة 3.737 مليون جنيه، وكانت من نصيب البنك الأهلى.

وتم تخصيص قطعة أرض لشركة «أر أو» للتجارة والمقاولات، تقع بالامتداد الجنوبى بمدينة الفيوم الجديدة وتبلغ مساحتها نحو 9115 مترا، بقيمة 11.257 مليون جنيه بغرض إقامة مخزن.

ولفت صميدة إلى وجود عدة تحديات تواجه الجهاز منها الإسراع فى التنمية وتشجيع المواطنين على الإقامة، وجذب المزيد من الاستثمارات، وأيضاً حل مشكلة المواصلات بين الامتداد الغربى ومدينة الفيوم الأم، ممثلاً فى تنفيذ الطريق الجديد الذى يربط مدينة الفيوم الجديدة والطريق الدائرى بالفيوم الأم.

وأشار إلى أنه تم إسناد الأعمال الاستشارية لتصميم وإعداد مستندات طرح للطريق الجديد لربط المدينتين، وجارى عمل الجسات والدراسات اللازمة والرفع المساحي. ومن المتوقع الانتهاء من كافة أعمال التصميم واعداد المستندات اللازمة للطرح وعمل كافة التنسيقات اللازمة مع الجهات المعنيه فى خلال 5 أشهر على أن يتم طرح تنفيذ الأعمال فى العام المالى القادم.

وحول الموقف التنفيذى لبعض مشروعات الترفيق، أكد حميدة الانتهاء من النسبة الأكبر منها وتم تسليمها، ومتبقى فقط 3 مشروعات بأحجام 75 مليون جنيه وهى تنفيذ وصلة طريق عمارات الاسكان الاجتماعى بدمشقين، وشبكة رفع الصرف والرى، وتنفيذ شبكة كهرباء المرحلة الأولى.

وأوضح صميدة أن هناك بعض شركات المقاولات والتى تنفذ مشروعات بالمدينة وتواجه حالة من التعثر مع إحتمالية سحب الأعمال، منها شركتى محمود عبدربه للمقاولات العامة، والمنار للمقاولات العامة، وهما فى طريقهما لسحب الأعمال، فيما تعثرت شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية «هايدليكوا» فى تنفيذ أعمال شبكة كهرباء المرحلة الأولى.

وعن مرافق المرحلة الأولى لمنطقة الصناعات المتوسطة بالمنطقة الصناعية الثانية بالامتداد الشرقى للمدينة، قال إنه تم طرح الاعمال بين الشركات المتخصصة فى أعمال الطرق والمرافق ومن المتوقع أنهاء أعمال الطرح والترسية فى خلال 6 أشهر حيث أن هذه المرحله تغطى مساحة حوالى 167.25 فدان وبها نحو 35 قطعة للصناعت المتوسطة بمساحات متوسطة فى حدود 5000م2 -8000م2.

وبالنسبة لأعمال مرافق المرحلة الأولى لمنطقة الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية بالامتداد الشرقى للمدينة فقد تم اسنادها لشركة محمد كمال كامل للمقاولات، كما تغطى المرحلة مساحة حوالى 220 فدانا وبها نحو 145 قطعة للصناعات الصغيرة بمساحات متوسطة فى حدود 1000إلى 1500م2 ومن المتوقع إنهاء الاعمال فى أوائل العام القادم، بنسبة إنجاز فى حدود %40

تقع الفيوم الجديدة فى محافظة الفيوم على بعد 15 كم من مدينة الفيوم الحالية. ويسكن المدينة حاليًا حوالى 6500 نسمة على مساحة 1300 فدان مقسمة إلى مناطق خضراء على مساحة 200 فدان ومن المستهدف أن يصل عدد السكان فى المدينة إلى 250 ألف نسمة فى عام 2050. ويبلغ حجم الاستثمارات فى المدينة، 1.575 مليار جنيه منها 340 مليون جنيه فى قطاع الإسكان و200 مليون فى قطاع الخدمات: و 310 ملايين فى قطاع المياة والصرف الصحى : و415 مليونا فى قطاع الكهرباء: و280 مليون جنيه وفى قطاع الطرق والإتصالات و30 مليونا فى قطاع الزراعة.

ويبلغ عدد العمارات الإسكان القومى بالحى الثالث 5 عمارات تحتوى على 180 وحدة سكنية وعدد 5 عمارات إسكان إجتماعى يحتوى على 120 وحدة سكنية وعدد 64 عمارة إسكان إجتماعى بمنطقة الإمتداد الغربى للمدينة تحتوى على 1536 وحدة سكنية وتم تسليم ما يقرب من 900 وحدة سكنية اسكان إجتماعى وسيتم تسليم الوحدات الأخرى فور الانتهاء من التخصيص من قبل صندوق الاسكان الاجتماعى.

يبلغ عدد قطع الأراضى السكنية 3838 قطعة، منهم 2308 قطع ضمن مشروع ابنى بيتك.

ويبلغ عدد أراضى الاسكان الإجتماعى بمدينة الفيوم الجديدة 227 قطعة أرض بمنطقة إمتداد الحى الثالث وكذا عدد 92 قطعة أرض بمنطقة الامتداد الشمالى للمدينة وعدد 167 قطعة بالامتداد الغربى للمدينة وتم تخصيص384 قطعة منهم وجارى تنفيذ 64 عمارة بالاسكان الاجتماعى بإجمالى 1536 وحدة سكنية بالفيوم الجديدة.

و تم تخصيص عدد ( 12) قطعة أرض صناعية بإجمالى مساحة 31000م2 بقيمة إجمالية حوالى 13 مليون جنيه وجدير بالذكر أن سعر متر المربع الصناعى حاليا بالمدينة يبلغ 915 جنيها.