الفيوم الجديدة تستعد لطرح 21 محلًّا تجاريًّا

محمود زكيقال المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، إن الجهاز بصدد الإعلان عن طرح 21 محلًّا تجاريًّا بالمدينة، بمساحات تبدأ من 30 مترًا إلى 150 مترًا؛ لتنفيذ مشروعات تجارية وخدمية بالمدينة، مشيرًا إلى أن المحالّ تقع ضمن سوق تجارية للمدينة وليست محالّ متفرقة في الأحياء. و

محمود زكي



قال المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، إن الجهاز بصدد الإعلان عن طرح 21 محلًّا تجاريًّا بالمدينة، بمساحات تبدأ من 30 مترًا إلى 150 مترًا؛ لتنفيذ مشروعات تجارية وخدمية بالمدينة، مشيرًا إلى أن المحالّ تقع ضمن سوق تجارية للمدينة وليست محالّ متفرقة في الأحياء.





وأضاف عبد الرحمن أن المزاد الأخير في المدينة تم منذ أكثر من 5 أشهر باع خلالها الجهاز 4 محال تجارية بتكلفة قدرها مليون ومائة وخمسون ألف جنيه، حيث تراوحت الأسعار بين 13100 و14800 جنيه للمتر، مشيرًا إلى أن تلك الأسعار تسجل ارتفاعًا يصل إلى حوالي 150% مقارنة بآخر مزاد بالمدينة من ثمانية أشهر.

وأشار إلى أن الجهاز يقوم حاليًّا بالإعداد لطرح أعمال مرافق منطقة الإسكان الاجتماعي والتي تضم 1536 وحدة من خلال مناقصة محدودة يتنافس عليها 15 شركة مقاولات، أبرزها المقاولون العرب وحسن علام، لافتًا إلى أن أعمال المرافق تتمثل فى تنفيذ أعمال مياه وصرف صحى وكهرباء، على أن يتم الإسناد خلال شهر ونصف الشهر بحد أقصى.

ولفت إلى أن الجهاز أنهى الخطة الموضوعة له خلال العام المالي الحالي 2016/ 2017 والتي تبلغ الميزانية به حوالي 390 مليون جنيه، بنسبة نجاح تتجاوز 100%، مشيرًا إلى أن ميزانية الجهاز فى العام المالي الحالي تبلغ 340 مليون جنيه، وذلك بانخفاض عن السنة المالية الحالية بقيمة 40 مليون جنيه والتي سجلت 390 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الانخفاض في الميزانية يرجع إلى قيود الارتفاعات بالمدينة والتي وضعتها القوات المسلحة، مؤكدًا أن هناك تواصلًا بين هيئة المجتمعات العمرانية والقوات المسلحة لإزالة قيود الارتفاعات والتي وصفها رئيس الجهاز بالخطوة الجيدة التي تزيد من حجم الاستثمارات بالمدينة.

وذكر أن الجهاز نجح فى استرداد 450 فدانًا من أراضى الدولة كان متعدى عليها من الأهالى، مشيرًا إلى أن استرداد الأراضي تم بالتعاون مع مديرية أمن الفيوم، وكذلك شرطة التعمير لمدينة الفيوم الجديدة ومدينة 15 مايو، مشيرًا إلى أن إعادة تلك الأراضى يتيح للجهاز البدء في تنفيذ التوسعات العمرانية بالمدينة خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أنه تم إنشاء مدينة الفيوم الجديدة طبقًا للقرار الجمهورى رقم 193 لسنة 2000، إذ تقع المدينة على طريق (القاهرة- أسيوط) الغربى على بُعد 100 كم جنوب القاهرة، وتبعد عن مدينة الفيوم الأم بمسافة 15 كم، وعن مدينة بنى سويف بمسافة 40 كم.