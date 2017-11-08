الفيوم الجديدة تستعد لتنفيذ محطة مياه بتكلفة مليار جنيه

❏ طرح 6 وحدات تجارية وإدارية بالمدينة.. نوفمبر الحالىمحمود زكىقال المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، إنه من المقرر بدء تنفيذ محطة مياه شرب بإجمالى 150 ألف متر مكعب على ثلاث مراحل، كل مرحلة بطاقة 50 ألف متر مكعب يوميًّا، وتبلغ التكلفة الإنشائية لها حوالى مليار جنيه.وأضاف ع

❏ طرح 6 وحدات تجارية وإدارية بالمدينة.. نوفمبر الحالى

محمود زكى

قال المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، إنه من المقرر بدء تنفيذ محطة مياه شرب بإجمالى 150 ألف متر مكعب على ثلاث مراحل، كل مرحلة بطاقة 50 ألف متر مكعب يوميًّا، وتبلغ التكلفة الإنشائية لها حوالى مليار جنيه.

وأضاف عبد الرحمن، فى تصريحات، لـ«المال»، أن الجهاز حصل على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية على تنفيذ المشروع، ويقوم الجهاز حاليًّا بتنفيذ الأعمال الاستشارية والرسومات التخطيطية الخاصة بالمحطة، مشيرًا إلى أن التنفيذ يتطلب نزع ملكية الأراضى أولًا، ومن المتوقع إنهاء الرسومات والأعمال الهندسية خلال خمسة أشهر.

وأشار إلى أن الجهاز طرح 6 وحدات تجارية وإدارية بالمزاد العلنى فى السوق التجارية للمدينة، والتى تقع فى منطقة خدمات ابنى بيتك بالحى الثالث، منوهًا بأن الوحدات مقسمة إلى 4 وحدات تجارية، ووحدتين إداريتين، على أن تُعقد جلسة المزاد يوم 13 نوفمبر الحالى.

ولفت رئيس الجهاز إلى أن مساحة الوحدات تتراوح بين 32 و100 متر مربع، وذلك لنشاطات متنوعة مخبز وجزارة ومحل أسماك ومحل مجمدات دواجن، بالإضافة إلى 2 وحدة إدارية كعيادات طبية بمساحات تتراوح بين 33 و67 مترًا مربعًا.

وأكد عبد الرحمن أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر جهاز الفيوم، ويبلغ سعرها 100 جنيه، بالإضافة إلى دفع مبلغ تأمين المزاد، وهو «5 آلاف جنيه» للوحدة التجارية، و«10 آلاف جنيه» للوحدة الإدارية، وموعد أقصاه جلسة المزاد، مشيرًا إلى أنه فور رسو المزاد يتم دفع %10 من قيمة الوحدة، ويمكن تقسيط باقى أقساط الوحدة على 7 سنوات، مع إعفاء دفع الأقساط لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح أن الجهاز باع 4 محال تجارية فى آخر مزاد للمدينة بتكلفة قدرها مليون ومئة وخمسون ألف جنيه، حيث تراوحت الأسعار بين 13100 و14800 جنيه للمتر، مشيرًا إلى أن تلك الأسعار تسجل ارتفاعًا يصل إلى حوالى %150، مقارنة بآخر مزاد بالمدينة منذ ثمانية أشهر.

وذكر أن الجهاز يقوم حاليًّا بالإعداد لطرح أعمال مرافق منطقة الإسكان الاجتماعى، التى تضم 1536 وحدة، من خلال مناقصة محدودة يتنافس عليها حوالى 15 شركة مقاولات، أبرزها المقاولون العرب، وحسن علام، مشيرًا إلى أن أعمال المرافق تتمثل فى تنفيذ أعمال مياه وصرف صحى، وأعمال كهرباء، على أن يسند خلال شهر ونصف الشهر بحد أقصى.

ونوه رئيس جهاز المدينة بأنه طرح قطعة أرض على مساحة تُقدر بحوالى 8000م، لإنشاء مركز تجارى للمدينة «هايبر ماركت»، مشيرًا إلى أنه انتهى من إنشاء محطة رفع مياه الصرف الصحى بالمدينة، والتى تقع بالحى الأول.

وأضاف أن الجهاز نجح فى استرداد 450 فدانًا من أراضى الدولة تعدَّى عليها الأهالى، مشيرًا إلى أنه تم استرداد الأراضى بالتعاون مع مديرية أمن الفيوم، وشرطة التعمير لمدينة الفيوم الجديدة ومدينة 15 مايو.