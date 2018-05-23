الفيوم الجديدة ترفق 100 فدان أراضى إسكان اجتماعى بالمدينة

المال-خاص قال المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، إنه جار ترفيق 100 فدان؛ وذلك استعدادًا لطرح أراضى إسكان اجتماعى بالمدينة، على أن يتم الانتهاء منها خلال شهرين. وأضاف فى تصريحاته لـ»المال» أن تكلفة تنفيذ الترفيق تقدر بحوالى 30…

المال-خاص

قال المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، إنه جار ترفيق 100 فدان؛ وذلك استعدادًا لطرح أراضى إسكان اجتماعى بالمدينة، على أن يتم الانتهاء منها خلال شهرين.

وأضاف فى تصريحاته لـ»المال» أن تكلفة تنفيذ الترفيق تقدر بحوالى 30 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المعتاد أن تتراوح قطع الإسكان الاجتماعى بين 260 مترًا مربعًا إلى 300 متر مربع.

وأوضح رئيس الجهاز أن يتم تنفيذ سوق تجارى كبير بالمدينة، وذلك بعدد محال تصل إلى 24 محلا تجاريًّا، مشيرًا إلى أن تكلفة تنفيذ السوق التجارية 25 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من السوق بنهاية عام 2018.

ولفت عبدالرحمن إلى أن الجهاز حصل على 150 مليون جنيه زيادة فى الميزانية الخاصة به.

وأضاف أن ميزانية الجهاز خلال العام المالى 2017/2018 بلغت حوالى 187 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الجهاز تجاوز الجدول الزمنى للأعمال الموضوعة له خلال العام المالى الحالى.

وأكد أن المدينة تسير على الطريق الصحيح للتنمية، وذلك بعد تسليم وتشغيل قسم الشرطة بالمدينة من جانب مديرية أمن الفيوم، والتى تسهم فى زيادة الأعداد بالمدينة، وذلك على خلفية وجود دوريات شرطة، وهو ما يبعث الطمأنينة فى الجمهور، خاصة أنها كانت المشكلة الأساسية التى تواجه المدينة.

وأشار رئيس جهاز المدينة إلى أنه يسعى لتنفيذ محطة مياه شرب بإجمالى 150 ألف متر مكعب، إذ إنه من المتوقع أن يتم تنفيذ تلك المحطة على ثلاث مراحل، بطاقة 50 ألف متر مكعب لكل مرحلة، وتبلغ التكلفة الإنشائية لها حوالى مليار جنيه.

وأوضح أن الجهاز حصل على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية لتنفيذ المشروع، ويقوم الجهاز حاليًا بتنفيذ الأعمال الاستشارية والرسومات التخطيطية الخاصة بالمحطة، مشيرًا إلى أن المشروع يحتاج إلى نزع ملكية الأراضى، ومن المتوقع الانتهاء من الرسومات والأعمال الهندسية خلال خمسة أشهر.