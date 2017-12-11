الفيوم الجديدة تحصل على موافقات بزيادة ارتفاعات المنطقة الشرقية

محمود زكي قال المهندس أشرف عبد الرحمن رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة أنه تم الحصول على موافقات زيادة الارتفاعات في امتداد المنطقة الشرقية من المدينة حيث وصل الارتفاع في تلك المنطقة إلى حوالي 15 مترا مربعا. وأضاف عبد الرحمن في تصريحات لـ"المال" أن الارتفاعات في المدنية تختل



محمود زكي

قال المهندس أشرف عبد الرحمن رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة أنه تم الحصول على موافقات زيادة الارتفاعات في امتداد المنطقة الشرقية من المدينة حيث وصل الارتفاع في تلك المنطقة إلى حوالي 15 مترا مربعا.

وأضاف عبد الرحمن في تصريحات لـ”المال” أن الارتفاعات في المدنية تختلف من منطقة لأخرى حيث تتراوح بين 4 متر إلى 9 متر مربع بخلاف منطقة الإسكان الاجتماعي التي يصل فيها الارتفاعات إلى 21 مترا مربعا.

وأشار رئيس جهاز الفيوم أن المنطقة التي تم السماح لها بزيادة الارتفاعات من 4 إلى 15 مترا مربعا تم تخصيصها لتنفيذ فرع لجامعة الفيوم على مساحة 180 فدانا حيث تم تسليم الأرض لإدارة الجامعة كاملة الترفيق والتي تتولى تنفيذ المشروع بمعرفتها.

وأوضح أنه من المقرر بدء تنفيذ محطة مياه شرب بإجمالى 150 ألف متر مكعب على ثلاث مراحل، كل مرحلة بطاقة 50 ألف متر مكعب يوميًّا، وتبلغ التكلفة الإنشائية لها حوالى مليار جنيه.

وأضاف عبدالرحمن أن الجهاز حصل على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية على تنفيذ المشروع، ويقوم الجهاز حاليًّا بتنفيذ الأعمال الاستشارية والرسومات التخطيطية الخاصة بالمحطة، مشيرًا إلى أن التنفيذ يتطلب نزع ملكية الأراضى أولًا، ومن المتوقع إنهاء الرسومات والأعمال الهندسية خلال 5 أشهر.

وأشار إلى أن تم طرح نادي إجتماعي بالمدينة وذلك على مساحة 50 فدانا يتم تنفيذ بداخله عدد من الملاعب وكذلك صالة ألعاب رياضية وعدد من الكافتيريات وكذلك قاعات أفراح لتكون نقلة حقيقية للمدينة أسوة بباقي الأندية الاجتماعية بالمدينة.

وأكد أنه تم طرح 5 قطع أراض استثمارية بالمدينة لإقامة مشروعات استثمارية عليها حيث تشمل القطع عدد من المشروعات وهي مستشفى على مساحة 2845 مترا مربعا وذلك بسعر يبلغ حوالي 760 جنيها للمتر وتقع بالحي الأول مجاورة 3 بالإضافة إلى قطعة أرض لتنفيذ معهد عال على مساحة 8585 مترا مربعا بسعر 815 جنيها للمتر ويقع في الحي الثالث للمدينة، وكذلك إلى طرح قطعة أرض بالحي الأول على مساحة 1500 متر مربع لإقامة بنك بالمدينة بسعر 1500 جنيه للمتر.

ولفت إلى أن القطعة الأخيرة بالمدينة سيتم طرحها لتنفيذ مستودع للغاز على مساحة 1485 مترا مربعا وبسعر متر يبلغ 1260 جنيها، على أن يتم التقدم لعروض شراء الأراضي في الفترة بين 24 و28 ديسبمر الحالي.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم بيع 6 وحدات تجارية، بالإضافة إلى وحدة إدارية بمساحات تتراوح بين 32 مترا و99 مترا مربعا، لافتا إلى أن أعلى سعر في المزاد الذي أقيم أمس للمتر بلغ 15 ألف جنيه مقابل 12 ألفًا للمتر التجاري، بينما بلغ سعر المتر للوحدة الإدارية 6 آلاف جنيه.