الفيلم المصري الأصليين يفوز بجائزة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

رويترزتوج الفيلم المصري (الأصليين) للمخرج مروان حامد بحائزة أفضل فيلم روائي طويل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته السابعة التي أسدل الستار عليها مساء يوم الخميس.الفيلم بطولة ماجد الكدواني وخالد الصاوي ومنة شلبي ومحمد ممدوح وكندة علوش وعباس أبو الحسن وهناء الشوربجي.وفي مسابقة الأفلام ا

رويترز

توج الفيلم المصري (الأصليين) للمخرج مروان حامد بحائزة أفضل فيلم روائي طويل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته السابعة التي أسدل الستار عليها مساء يوم الخميس.

الفيلم بطولة ماجد الكدواني وخالد الصاوي ومنة شلبي ومحمد ممدوح وكندة علوش وعباس أبو الحسن وهناء الشوربجي.

وفي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة أيضا منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم (كتيكي) من غانا فيما ذهبت جائزة أفضل إسهام فني للممثلة سندس بلحسن عن دورها في فيلم (بنزين) من تونس.

وكان حفل ختام المهرجان، الذي أقيم في ساحة معبد الأقصر، بدأ بفقرة موسيقية لعازفة الهارب المصرية منال محيي الدين قدمت فيها مقتطفات من ألحان بعض الأغاني المصرية الشهيرة.

وفي مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، والتي ضمت سبعة أفلام، فاز الفيلم الكونجولي (ماما كولونيل) بجائزة أفضل فيلم فيما ذهبت جائزة أفضل إسهام فني للفيلم الكيني (قمر جديد) ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم الكيني (وثيرة) كما قدمت اللجنة تنويها خاصا للفيلم التونسي (شجاعة الأخوات).

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، والتي ضمت 20 فيلما، فاز بالجائزة الكبرى فيلم (نخبة) من بنين وذهبت جائزة أفضل إسهام فني لفيلم (ايمفورا) من رواندا فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لفيلم (لطيف.. لطيف جدا) من الجزائر وقدمت اللجنة تنويها خاصا للفيلم للمصري (ونس) إخراج أحمد نادر.

أما في مسابقة أفلام الحريات وحقوق الإنسان، والتي تحمل اسم الصحفي الراحل الحسيني أبو ضيف، فاز فيلم (رياح شمالية) للمخرج التونسي وليد مطر بجائزة أفضل فيلم روائي طويل وفاز الفيلم الأمريكي (ليانا) بجائزة أفضل فيلم تسجيلي طويل فيما فاز الفيلم الجزائري/الفرنسي المشترك (الشاردة) بجائزة أفضل فيلم قصير.

ومنحت جمعية النقاد المصريين جائزتها لأفضل فيلم روائي طويل والتي تحمل اسم الناقد الراحل سمير فريد لفيلم (ولاي) للمخرج بيرني جولدبلا وهو إنتاج مشترك بين فرنسا وبوركينا فاسو.

