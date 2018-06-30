الفيفا: VAR يرفع نسبة صحة قرارات التحكيم إلى 99.3 %

خالد بدر الدين أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم – الفيفا– فى نهاية الأسبوع الماضى إن نظام حكم الفيديو المساعد VAR ساعد على ارتفاع نسبة صحة قرارات الحكام فى مباريات دور المجموعات إلى 99.3 % لتصبح كأس العالم هذا العام خالية من الفضائح لأول مرة فى تاريخها .وذكرت وكالة رويترز، أن كأس

خالد بدر الدين

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم – الفيفا– فى نهاية الأسبوع الماضى إن نظام حكم الفيديو المساعد VAR ساعد على ارتفاع نسبة صحة قرارات الحكام فى مباريات دور المجموعات إلى 99.3 % لتصبح كأس العالم هذا العام خالية من الفضائح لأول مرة فى تاريخها .

وذكرت وكالة رويترز، أن كأس العالم فى روسيا يستخدم لأول مرة نظام حكم الفيديو المساعد VAR والذى يساعد المسؤولين على مراجعة قرارات التحكيم المصيرية التي يمكن أن تغير نتيجة المباراة وإذا شعروا بأن حكم المباراة اتخذ قرارا خاطئا يتواصلون معه لكي يراجع القرار على شاشة بجوار الملعب.

واحتفل مسؤولو التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) مع نهاية الأسبوع الماضى بما وصفوها بأنها كأس عالم خالية من الفضائح بعد أن ساهم نظام حكم الفيديو المساعد VAR في تحقيق نسبة صحة مرتفعة جدا في الدور الأول.

وقال ماسيمو بوساكا المسؤول عن التحكيم في الفيفا ”بعد 48 مباراة لم تقع فضيحة واحدة وهذا مهم للغاية“.

بينما أكد الإيطالي بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الفيفا إن 95 % من القرارات التي يتخذها الحكام صحيحة وإن النسبة ارتفعت إلى 99.3 % بفضل حكم الفيديو المساعد وأنه جرى مراجعة 335 قرارا في مباريات دور المجموعات علاوة على 17 قرارا جرى فيها الاستعانة بحكم الفيديو المساعد.

