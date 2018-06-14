الفيفا يوقع اتفاقًا مع Bein sports لبث 22 مباراة للمونديال

تتضمن جميع لقاءات مصر والسعودية في دور المجموعات والافتتاح والختام علي المصري وقّع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، برئاسة السويسري جاني إنفانتينو، اتفاقًا مع مجموعة Bein sports القطرية، بقيادة ناصر الخليفي، لبث 22 مباراة من كأس العالم "روسيا 2018"، في منطقتي شمال أفريقيا والشرق الأوسط عب

تتضمن جميع لقاءات مصر والسعودية في دور المجموعات والافتتاح والختام









علي المصري

وقّع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، برئاسة السويسري جاني إنفانتينو، اتفاقًا مع مجموعة Bein sports القطرية، بقيادة ناصر الخليفي، لبث 22 مباراة من كأس العالم “روسيا 2018″، في منطقتي شمال أفريقيا والشرق الأوسط عبر قنواتها المفتوحة.