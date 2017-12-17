رياضة

الفيفا يوافق على إقامة المنتخب الوطني في جروزني

علي المصري أكد المهندس إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وافق على إقامة بعثة المنتخب في مدينة جروزني خلال فترة المشاركة في كأس العالم "روسيا ٢٠١٨". وسيلتقي المنتخب مع أوروجواي في الجولة الأولى للدور الأول بمدينة يكاترينبورج يوم ١٥ يونيو ٢٠١٨ في الساعة الثانية
17 ديسمبر، 2017 17 ديسمبر، 2017

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علي المصري

أكد المهندس إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وافق على إقامة بعثة المنتخب في مدينة جروزني خلال فترة المشاركة في كأس العالم “روسيا ٢٠١٨”.

وسيلتقي المنتخب مع أوروجواي في الجولة الأولى للدور الأول بمدينة يكاترينبورج يوم ١٥ يونيو ٢٠١٨ في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويواجه روسيا بمدينة سان بطرسبرج يوم ١٩ يونيو في الساعة الثامنة مساءً في الجولة الثانية، ويلعب أمام السعودية بمدينة فولفوجراد يوم ٢٥ يونيو في الساعة الرابعة عصراً، وذلك في الجولة الثالثة. 

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