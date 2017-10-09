الفيفا ينعش خزينة الجبلاية بـ 2 مليون دولار

- أديداس تكافئ مصر بـ 700 ألف يوروعلى المصرىينتظر الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، وصول 2 مليون دولار، من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، نظير تأهل منتخب مصر لكأس العالم، التى ستقام فى روسيا صيف 2018، حسبما تنص لائحة الفيفا، من أجل الإعداد الجيد للمنتخبات المتأهلة للمحفل

– أديداس تكافئ مصر بـ 700 ألف يورو

على المصرى

ينتظر الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، وصول 2 مليون دولار، من الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، نظير تأهل منتخب مصر لكأس العالم، التى ستقام فى روسيا صيف 2018، حسبما تنص لائحة الفيفا، من أجل الإعداد الجيد للمنتخبات المتأهلة للمحفل العالمى.

وضمن منتخب مصر، الحصول على 10 ملايين دولار، بعد مشاركته فى البطولة، حتى فى حالة توديعه البطولة من الدور الأول، لتصل القيمة الإجمالية إلى 12 مليون دولار، نظير التأهل وخوض ثلاثة لقاءات فى كأس العالم.

ووصل منتخب مصر، بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، لكأس العالم، للمرة الثالثة فى تاريخه، والأولى منذ 28 عاما، عقب الفوز على الكونغو، بهدفين مقابل هدف، فى الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة، من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

فى السياق ذاته، سيحصل اتحاد الكرة على 700 ألف يورو، من شركة أديداس الألمانية لصناعة الملابس الرياضية، راعى ملابس منتخبات مصر الوطنية، كمكافأة على التأهل للمونديال، وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، على أن يحصل اتحاد الكرة، على 300 ألف يورو، فى حالة تخطى دور المجموعات، والوصول لدور الستة عشر.