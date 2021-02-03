رياضة

الفيفا يكشف عن هوية حكام لقاء الدحيل والأهلي في كأس العالم للأندية

تقام الخميس، على ستاد المدينة التعليمية الخاص بنادي الريان
إسلام مصطفى 1:23 م, الأربعاء, 3 فبراير 21 1:23 م, الأربعاء, 3 فبراير 21

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن أسماء الحكام المقرر إدارتهم لمباراة الدحيل القطري والأهلي، يوم غد الخميس، على ستاد المدينة التعليمية الخاص بنادي الريان، في إطار مسابقة كأس العالم للأندية 2021 المقامة في قطر.

وأسند «فيفا» إدارة المباراة للحكم ماريو إسكوبار على أن يعاونه الحكم نيكولاس أندرسون، وعبد القادر زيتوني، وهيوميرتو بانجوج، وحكم تقنية الفيديز، درو فيشر، وكيفن بلوم.

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وفي سياق متصل، من المقرر أن يتم نقل مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري عبر خلال قناة beIN Sports HD المفتوحة، عبر قمر النايل سات تردد 12765 أو 11054، ومعدل الاستقطاب: أفقي، ومعدل الترميز: 2750، ومعدل تصحيح الخطأ: 4/3.

جدير بالذكر أن هناك ثلاثة معلقين عرب سيعلقون على هذه المواجهة، هم: خليل البلوشي، وأحمد الطيب عبر قناة الكأس القطرية، وحفيظ دراجي عبر قناة بي إن سبورتس.

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بقلم إسلام مصطفى

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