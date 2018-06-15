الفيفا يفتح تحقيقًا بسبب لقاء مصر وأوروجواي

علي المصري قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فتح تحقيقات بسبب وجود مقاعد عديدة فارغة، خلال المباراة التي جمعت منتخبي مصر وأوروجواي، في إطار منافسات الجولة الأولى من كأس العالم. ذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن الفيفا أكد أن أغلب تذاكر…

علي المصري





قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فتح تحقيقات بسبب وجود مقاعد عديدة فارغة، خلال المباراة التي جمعت منتخبي مصر وأوروجواي، في إطار منافسات الجولة الأولى من كأس العالم.

ذكرت صحيفة “جارديان” البريطانية، أن الفيفا أكد أن أغلب تذاكر المباراة بيعت، مشيرًا إلى أن الاتحاد يبحث حاليا أسباب عدم حضور العديد من الجماهير للمباراة.

وقال متحدث الفيفا، إن سعة ملعب إيكاتيريتبيرج أرينا، والذي استضاف مواجهة مصر وأوروجواي، هي 33.061، موضحًا أنه تم تخصيص 32.278 تذكرة للمباراة، إلا أن اللقاء شهد حضورًا جماهيريا ضعيفًا.

وتابعت الصحيفة أن الحضور الذي شهده المباراة لا يعكس عدد التذاكر التي تم بيعها خلال الفترة الماضية، مضيفة أن عدم حضور الجماهير قد يكون نتيجة عوامل مختلفة، والتي يقوم الفيفا بالتحقيق فيها حاليا.

وأكملت الصحيفة أن الفيفا قدر أن هناك ما يقارب 6000 مقعد فارغ خلال المباراة، وألقوا باللوم على 5200 شخص لعدم حضورهم.

يشار إلى أن بطولة كأس العالم الأخيرة شابتها فضيحة كبيرة في التذاكر، وتم على إثرها اعتقال البريطاني راي ويلان، مدير شركة التذاكر بالفيفا، قبل أن تتم تبرئته في نهاية الأمر.

يذكر أن منتخب أوروجواي حقق فوزًا صعبًا على منتخب مصر، بهدف دون مقابل، أحرزه خوسيه ماريا خيمينيز بالدقيقة 89 من زمن المباراة.