الفيفا يعلق النشاط الكروي في السودان

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قرارا يقضي بتعليق النشاط الكروي في السودان، بسبب تدخل جهات حكومية في اللعبة.

وأمهل الاتحاد الدولي السلطات السودانية حتى الجمعة المقبل، لإخلاء مقر اتحاد الكرة الذي سيطرت عليه مجموعة اعتبرت نفسها فائزة في الانتخابات، التي جرت مؤخرا ولم تنل اعتراف الاتحاد السوداني.

وكان وفدا من الفيفا قد زار العاصمة السودانية الخرطوم في وقت سابق من الشهر الجاري، وقدم خريطة طريق من أجل تجاوز الأزمة.

ونصت خريطة الطريق على خروج المجموعة التي أعلنت نفسها فائزة من مباني الاتحاد، ومنح المجموعة الأخرى كل الصلاحيات لإدارة الشأن الرياضي، حتي موعد الانتخابات في أكتوبر المقبل، وهو ما وافقت عليه مجموعة الرئيس المعترف به من قبل الفيفا معتصم جعفر ، ورفضتها مجموعة الفريق المتقاعد عبد الرحيم سر الختم.

وأعلنت مجموعة سر الختم أنها فائزة في الانتخابات على مباني الاتحاد عن طريق قوات الشرطة، بموجب أمر قضائي من وزارة العدل، وهو ما أعتبره الاتحاد الدولي تدخلا حكوميا في الشأن الرياضي.