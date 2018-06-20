الفيفا يضع نظاما معقدا لحسم التأهل للدور الثاني بالمونديال

علي المصري كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن حسابات التأهل لأدوار خروج المغلوب، مع دخول مرحلة المجموعات الوقت الحاسم، وبدء تأهل بعض الفرق ومغادرة أخرى. وأوضح الفيفا، عبر موقعه الرسمي، عن كيفية ترتيب الفرق في المجموعات الثمانية: 1. الحصول على أكبر عدد من النقاط 2. فرق الأهداف في مباريات ال

علي المصري

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن حسابات التأهل لأدوار خروج المغلوب، مع دخول مرحلة المجموعات الوقت الحاسم، وبدء تأهل بعض الفرق ومغادرة أخرى.

وأوضح الفيفا، عبر موقعه الرسمي، عن كيفية ترتيب الفرق في المجموعات الثمانية:

1. الحصول على أكبر عدد من النقاط

2. فرق الأهداف في مباريات المجموعة

3. عدد الأهداف المسجلة في مباريات المجموعة

وفي حال تساوي فريقين أو أكثر في هذه المعايير الثلاثة، فإن المفاضلة ستكون على النحو التالي:

1. أكبر عدد من النقاط تم الحصول عليها من قبل الفرق المعنية في المواجهات المباشرة

2. فرق الأهداف بين الفرق المعنية في المواجهات المباشرة

3. أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة بين الفرق المعنية في المواجهات المباشرة

4. أكبر عدد من النقاط تم الحصول عليها بخصوص اللعب النظيف فالبطاقة الصفراء تساوي -1 نقطة، والحمراء غير المباشرة (نتيجة بطاقة صفراء ثانية) -3 نقطة، والحمراء المباشرة -4 نقطة، بطاقة صفراء ثم حمراء مباشرة -5 نقطة.