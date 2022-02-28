الفيفا يستبعد روسيا من كأس العالم ويوقف مشاركة فرقها في البطولات الأوروبية

على خلفية الحرب في أوكرانيا وتصاعد الأحداث السياسية بين البلدين

قرر الاتحاد الدولي لكرة الفيفا تعليق مشاركة المنتخبات الوطنية الروسية في المنافسات الدولية حتى إشعار آخر، على خلفية الحرب في أوكرانيا وتصاعد الأحداث السياسية بين البلدين.

وكان من المقرر أن يلتقي المنتخب الروسي مع نظيره البولندي، في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022 في 24 مارس المقبل، وإذا استمر الإيقاف حتى ذلك التاريخ ستغيب روسيا عن كأس العالم التي تنطلق في قطر في نوفمبر المقبل.

وأصدر فيفا بيانًا مشتركًا مع الاتحاد الأوروبي أعلن من خلاله، استبعاد روسيا من ملحق تصفيات أوروبا المؤهل لكأس العالم بعد الأحداث الأخيرة وغزو أوكرانيا، وإيقاف مشاركة الفرق الروسية في البطولات الأوروبية.

وبحسب سكاي سبورتس، فإن هناك 3 احتمالات للملحق بعد إقصاء روسيا سيتم اختيار أحدهم:

صعود بولندا للنهائي مباشرة

صعود سلوفاكيا لمواجهة بولندا بعد أن كانت صاحبة المركز الثالث في مجموعة روسيا

صعود النرويج كأفضل أصحاب المركز الثالث في المرحلة السابقة من التصفيات

في سياق متصل، قررت رابطة الدوري الأوروبي لكرة السلة اليوم الاثنين، إيقاف الأندية الروسية سيسكا موسكو وزينيت وكازان من المشاركة في البطولة، لتنضم رابطة الدوري إلى موجة المقاطعة العالمية الواسعة لروسيا التي شنت حربًا واسعة النطاق على جارتها أوكرانيا.

وعلى صعيد الكرة النسائية، من المنتظر أن يتم إبعاد منتخب روسيا من المشاركة في بطولة اليورو المقبلة، ليحل منتخب البرتغال مكانه.