رياضة

الفيفا يستبعد روسيا من كأس العالم ويوقف مشاركة فرقها في البطولات الأوروبية

على خلفية الحرب في أوكرانيا وتصاعد الأحداث السياسية بين البلدين
إسلام مصطفى 8:22 م, الأثنين, 28 فبراير 22 8:22 م, الأثنين, 28 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

قرر الاتحاد الدولي لكرة الفيفا تعليق مشاركة المنتخبات الوطنية الروسية في المنافسات الدولية حتى إشعار آخر، على خلفية الحرب في أوكرانيا وتصاعد الأحداث السياسية بين البلدين.

وكان من المقرر أن يلتقي المنتخب الروسي مع نظيره البولندي، في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022 في 24 مارس المقبل، وإذا استمر الإيقاف حتى ذلك التاريخ ستغيب روسيا عن كأس العالم التي تنطلق في قطر في نوفمبر المقبل.

اقرأ أيضا  مرتضى منصور: كارتيرون يحصل على شهرين من مستحقاته.. وهذه رسالتي للاعبين

وأصدر فيفا بيانًا مشتركًا مع الاتحاد الأوروبي أعلن من خلاله، استبعاد روسيا من ملحق تصفيات أوروبا المؤهل لكأس العالم بعد الأحداث الأخيرة وغزو أوكرانيا، وإيقاف مشاركة الفرق الروسية في البطولات الأوروبية.

وبحسب سكاي سبورتس، فإن هناك 3 احتمالات للملحق بعد إقصاء روسيا سيتم اختيار أحدهم:

  • صعود بولندا للنهائي مباشرة
  • صعود سلوفاكيا لمواجهة بولندا بعد أن كانت صاحبة المركز الثالث في مجموعة روسيا
  • صعود النرويج كأفضل أصحاب المركز الثالث في المرحلة السابقة من التصفيات
اقرأ أيضا  رياضة النواب : بعض التنفيذيين يخالفون القانون ويطالبون مراكز الشباب بحق انتفاع فى قنا

في سياق متصل، قررت رابطة الدوري الأوروبي لكرة السلة اليوم الاثنين، إيقاف الأندية الروسية سيسكا موسكو وزينيت وكازان من المشاركة في البطولة، لتنضم رابطة الدوري إلى موجة المقاطعة العالمية الواسعة لروسيا التي شنت حربًا واسعة النطاق على جارتها أوكرانيا.

وعلى صعيد الكرة النسائية، من المنتظر أن يتم إبعاد منتخب روسيا من المشاركة في بطولة اليورو المقبلة، ليحل منتخب البرتغال مكانه.

اقرأ أيضا  «لا أريد الدخول في أزمات مع الزمالك».. أول تعليق من كارتيرون بعد فسخ تعاقده
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

«لا أريد الدخول في أزمات مع الزمالك».. أول تعليق من كارتيرون بعد فسخ تعاقده

إسلام مصطفى 7:07 م, الأثنين, 28 فبراير 22

مرتضى منصور: كارتيرون يحصل على شهرين من مستحقاته.. وهذه رسالتي للاعبين

إسلام مصطفى 6:46 م, الأثنين, 28 فبراير 22

كارتيرون يرحل عن الزمالك.. ومصدر يكشف تفاصيل فسخ العقد بالتراضي

إسلام مصطفى 4:48 م, الأثنين, 28 فبراير 22

رياضة النواب : بعض التنفيذيين يخالفون القانون ويطالبون مراكز الشباب بحق انتفاع فى قنا

ياسمين فواز 12:05 م, الأثنين, 28 فبراير 22

نجمة التنس الأوكرانية دايانا ياستريمسكا تفر من بلادها بسبب الحرب الروسية

محمد عبد السند 3:49 م, الأحد, 27 فبراير 22

«رياضة النواب» تتفقد 16 هيئة شبابية بمحافظتي قنا وسوهاج

ياسمين فواز 11:53 ص, الأحد, 27 فبراير 22