الفيفا يرفض التعليق على حضور جوزيف بلاتر مباراتين بالمونديال

على المصرى يتوجه السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الموقوف عن مزاولة أي نشاط يتعلق باللعبة، إلى روسيا، لحضور مباراتين ضمن كأس العالم 2018، بينهما لقاء المغرب والبرتغال غدًا الأربعاء، ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما أفاد متحدث باسمه الثلاثاء، ورفض الفي

على المصرى

يتوجه السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الموقوف عن مزاولة أي نشاط يتعلق باللعبة، إلى روسيا، لحضور مباراتين ضمن كأس العالم 2018، بينهما لقاء المغرب والبرتغال غدًا الأربعاء، ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما أفاد متحدث باسمه الثلاثاء، ورفض الفيفا التعليق على الزيارة.

وأشار المتحدث إلى أن بلاتر “82 عامًا”، يغادر اليوم إلى روسيا، وسيحضر مباراة البرتغال والمغرب غدا الأربعاء، على ملعب لوجنيكي في موسكو ضمن منافسات المجموعة الثانية، ويلتقي بوتين في اليوم نفسه.

وسيحضر مباراة كوستاريكا والبرازيل ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الخامسة في سان بطرسبورج الجمعة قبل العودة إلى سويسرا.

كان بلاتر قد أكد سابقاً أنه سيلبي دعوة بوتين لحضور المونديال، وأوقف السويسري بداية في أواخر العام 2015 لمدة ثمانية أعوام عن مزاولة أي نشاط يتعلق باللعبة، على خلفية دفعة مالية غير مشروعة بقيمة 1,8 مليون يورو إلى الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشيل بلاتيني الذي أوقف للسبب ذاته، وبعد الاستئناف خفضت عقوبة بلاتر إلى ستة أعوام، وعقوبة بلاتيني إلى أربعة.

ودفعت هذه القضية التي أتت ضمن سلسلة فضائح فساد هزت المنظمة العالمية، بلاتر إلى الاستقالة من رئاسة الفيفا في 2015 بعد أيام قليلة على انتخابه لولاية جديدة “تولى الرئاسة بداية عام 1998″، وانتخب مواطنه جاني إنفانتينو خلفا له في فبراير 2016.

وأوقف بلاتيني في القضية نفسها لمدة ثمانية أعوام بداية، قبل أن تخفض العقوبة بالاستئناف، ولدى محكمة التحكيم الرياضية، إلى ستة أعوام بداية ولاحقًا إلى أربعة، وفي مايو الماضي، قرر القضاء السويسري عدم ملاحقة بلاتيني في قضية الدفعة المالية التي تلقاها عام 2011 على خلفية خدمة استشارية قدمها لبلاتر من دون وجود عقد مكتوب، وعلى أثر الخطوة القضائية السويسرية، أعتبر بلاتيني أن الوقت حان لرفع الإيقاف المفروض عليه.