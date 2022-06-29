الفيفا يبيع 1.8 مليون تذكرة لكأس العالم في قطر ويتوقع أن يقفز العدد إلى 3 ملايين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأربعاء أن المنظمين باعوا 1.8 مليون تذكرة لكأس العالم هذا العام في قطر قبل الجولة التالية من مبيعات التذاكر والتي ستنطلق في الخامس من يوليو المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وقال “الفيفا” إن هناك فئة خاصة من التذاكر متاحة فقط لسكان الدولة المضيفة قطر وإن المشجعين في الدولة الخليجية اشتروا أكبر عدد من التذاكر.

وقال الاتحاد الدولي في بيان إنه إضافة إلى قطر، كانت كندا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا والهند والسعودية وإسبانيا والإمارات والولايات المتحدة أبرز الدول التي اشترى فيها المشجعون معظم التذاكر.

الفيفا يتوقع بيع ما يصل إجمالا إلى 3 ملايين تذكرة

وقال متحدث باسم الفيفا إن الاتحاد الدولي يتوقع بيع ما يصل إجمالا إلى 3 ملايين تذكرة خلال البطولة التي تستمر 28 يوما وتبدأ في 21 نوفمبر، واكتملت قائمة المشاركين في كأس العالم وحجز 32 منتخبا مقاعدهم في النهائيات بالفعل.

وستبقى الجولة التالية من المبيعات مفتوحة حتى 16 أغسطس المقبل وسيتم تأكيد التذاكر عند الدفع بنظام أسبقية الحجز.

وأغلقت أحدث مرحلة من مبيعات التذاكر، والتي جرت من خلال قرعة عشوائية، في نهاية أبريل الماضي.

أكور توظف 12 ألف عامل للمساعدة فى إعاشة جماهير كأس العالم

على صعيد آخر، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة “أكور” لإدارة الفنادق إنها تسعى إلى توظيف 12 ألف عامل مؤقت من الخارج لتشغيل 65 ألف غرفة خالية في شقق سكنية ومنازل في قطر لإعاشة مؤقتة لجمهور كأس العالم لكرة القدم 2022 .

وقال سيباستيان بازان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأكور في مقابلة مع رويترز “65 ألف غرفة هي مثل افتتاح 600 فندق، ولهذا نحن ملتزمون بتوظيف عدد كاف من الأشخاص لخدمتها”، مضيفا أن مسعى جاريا في آسيا والدول الواقعة جنوبي الصحراء الأفريقية وأوروبا وأمريكا الجنوبية لتوظيف عاملين لإدارة الغرف ومكاتب الاستقبال وخبراء في الخدمات اللوجستية وآخرين.

هناك أكثر من 100 ألف غرفة متاحة حاليا

وقال عمر الجابر مدير قسم السكن في اللجنة العليا المنظمة لكأس العالم في قطر للصحفيين أمس الثلاثاء إن الموقع الرسمي للإعاشة لكأس العالم تلقى حتى الآن حجوزات تبلغ حوالي 25 ألفا وإن هناك أكثر من 100 ألف غرفة متاحة حاليا.

وأضاف الجابر “سنكون تحت ضغط إلى أن تبدأ المباراة الأولى. هذا شيء طبيعي ونحن جاهزون.”

وتأمل قطر فى اجتذاب 1.2 مليون زائر، أو حوالي نصف عدد سكانها، أثناء البطولة التي تستمر 28 يوما.

لكن البلد الخليجي لديه أكثر من 30 ألف غرفة فندقية، بحسب تقديرات قطر للسياحة و80 % من هذه الغرف جرى حجزها بشكل جماعي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للضيوف الرسميين ومنظمي كأس العالم.