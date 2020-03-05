رياضة

«الفيفا» يبحث تأجيل تصفيات كأس العالم في آسيا بسبب كورونا

بحث اقتراح رسمي بتأجيل المباريات المقبلة في تصفيات آسيا
مصطفى الجُدي 11:38 م, الخميس, 5 مارس 20 11:38 م, الخميس, 5 مارس 20

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قال الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) اليوم الخميس، إنه يبحث إمكانية تأجيل مباريات في تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا من المقرر إقامتها في وقت لاحق من الشهر الجاري، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتقرر من قبل نقل مباراتي الصين المقررتين على أرضها أمام المالديف وخارج ملعبها في مواجهة منتخب جوام إلى بوريرام في تايلاندن حيث ستقام خلف أبواب مغلقة ودون جمهور.

لكن هناك أكثر من عشر مباريات أخرى مقررة في أنحاء القارة في 26 و31 من مارس الجاري.

وقال الفيفا في بيان: “سيتم بحث اقتراح رسمي بتأجيل المباريات المقبلة في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وتصفيات كأس آسيا 2023 مع الاتحادات ذات الصلة”.

وأضاف البيان: “بالنسبة للفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم فإن سلامة وصحة جميع الأفراد المرتبطين بمباريات كرة القدم تبقى على رأس الألويات”.

وقال الفيفا إنه سيكشف عن مزيد من المعلومات وعن آخر المستجدات بعد التشاور مع الاتحادات المعنية وإنه سيستمر في مراقبة الوضع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

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بقلم مصطفى الجُدي

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