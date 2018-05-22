الفيفا: لا دليل على وجود مخالفات منشطات في منتخب روسيا لكأس العالم

(رويترز) قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الثلاثاء إن جميع لاعبي التشكيلة المبدئية لروسيا لخوض نهائيات كأس العالم على أرضها لم يرتكبوا أي مخالفات تتعلق بالمنشطات.وأوضح الفيفا في بيان أنه فتح تحقيقا عقب نشر تقرير مكلارين ”بشأن أي انتهاك محتمل لقواعد المنشطات من قبل لاع

(رويترز)

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الثلاثاء إن جميع لاعبي التشكيلة المبدئية لروسيا لخوض نهائيات كأس العالم على أرضها لم يرتكبوا أي مخالفات تتعلق بالمنشطات.

وأوضح الفيفا في بيان أنه فتح تحقيقا عقب نشر تقرير مكلارين ”بشأن أي انتهاك محتمل لقواعد المنشطات من قبل لاعبي كرة قدم خاصة نجوم ثارت حولهم شكوك وعلى رأسهم لاعبون يحتمل مشاركتهم في كأس العالم“.

وأضاف ”خلصت التحقيقات إلى عدم وجود أدلة كافية على مخالفات للوائح المنشطات“ فيما يتعلق بجميع أفراد تشكيلة روسيا.

لكنه قال إن التحقيقات بشأن لاعبين آخرين لن يشاركوا في كأس العالم ستستمر.

وتابع ”سيواصل الفيفا العمل في هذه القضايا بالتعاون مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. وسيتم الإعلان عن آخر التطورات أولا بأول“.

وكشف تقرير مكلارين الذي أعد بناء على طلب الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أن أكثر من ألف رياضي روسي ينافسون في الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية وألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة تورطوا أو استفادوا من برنامج ممنهج برعاية الدولة للتلاعب بنتائج عينات إيجابية.

وقال التقرير إن كرة القدم كانت واحدة بين أكثر من 30 رياضة تورطت في هذا الأمر.

وأقرت روسيا ببعض الأمور التي وردت في تقرير مكلارين لكنها نفت مرارا وتكرارا وجود برنامج منشطات برعاية الدولة.