الفيفا تنفي تلقي أي خطاب يطالب باستبعاد قطر من تنظيم كأس العالم

خالد بدر الدين:أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، أنه لم يستقبل أي وثيقة أو خطاب من أى دولة عربية أو أجنبية تطالب باستبعاد قطر من تنظيم كأس العالم 2022، والتى ستقام خلال شهري نوفمبر وديسمبر بدلا من موعدها المعتاد صيفا لتفادى الأجواء شديدة الحرارة التى تنتشر فى دولة قطر.

خالد بدر الدين:

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، أنه لم يستقبل أي وثيقة أو خطاب من أى دولة عربية أو أجنبية تطالب باستبعاد قطر من تنظيم كأس العالم 2022، والتى ستقام خلال شهري نوفمبر وديسمبر بدلا من موعدها المعتاد صيفا لتفادى الأجواء شديدة الحرارة التى تنتشر فى دولة قطر.

وذكرت وكالة رويترز أن نفى جياني إنفانتينو تلقيه أى طلب لاستبعاد قطر جاء بعد ظهور تقرير يفيد بأن أن الدول العربية الست التي أعلنت الشهر الماضي، قطع العلاقات مع قطر طلبت من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سحب تنظيم كأس العالم 2022 من الدوحة بداعي أنها تشكل “قاعدة للإرهاب”.

وكان موقع ذا لوكال السويسري أعلن على الإنترنت أن السعودية واليمن وموريتانيا والإمارات والبحرين ومصر بعثوا خطابا جماعيا إلى الفيفا يطلبون فيه استبعاد قطر من تنظيم كأس العالم بموجب المادة 85 من ميثاق الاتحاد الدولي التي تتيح سحب ملفات التنظيم من دول حال وجود ظروف طارئة.

ولم تطلع وكالة رويترز على نسخة من هذا الخطاب، بينما أكد متحدث باسم الفيفا إن جياني إنفانتينو رئيس الفيفا لم يستقبل أي خطاب كهذا، وبالتالي لم تصدر منه تعليقات في هذا الأمر.

وأضاف المتحدث أن الفيفا على تواصل بشكل منتظم مع اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم 2022 واللجنة العليا للمشاريع والإرث للتعامل مع شؤون متعلقة بكأس العالم 2022.

وقال مصدر مطلع على أنشطة الحكومة القطرية المتعلقة باستعدادات كأس العالم، إن قطر على دراية بأن السعودية ودول أخرى ضالعة في هذا التحرك لكن معلوماته تقول إن قطر لم تتسلم هذا الخطاب حتى الآن.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرضت عقوبات الشهر الماضي، على قطر متهمة إياها بتمويل جماعات متطرفة والتحالف مع إيران العدو اللدود لدول الخليج وتنفي قطر هذه الاتهامات.