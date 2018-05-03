الفيفا تدرس إقامة بطولة كأس الـ 8 الكبار باستثمارات 25 مليار دولار

خالد بدر الدينيدرس جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إقامة بطولة أشبه بكأس عالم مصغرة باسم الثمانية الكبار لأنه سيشارك فيها ثمانية منتخبات فقط وتعقد كل عامين بعد تأكيد بعض المستثمرين الكبار أن هناك رغبة من مجموعة ”جادة وقوية“ منهم&n

خالد بدر الدين

يدرس جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إقامة بطولة أشبه بكأس عالم مصغرة باسم الثمانية الكبار لأنه سيشارك فيها ثمانية منتخبات فقط وتعقد كل عامين بعد تأكيد بعض المستثمرين الكبار أن هناك رغبة من مجموعة ”جادة وقوية“ منهم لدفع 25 مليار دولار مقابل حقوق هذه البطولة المصغرة.

وستكون البطولة الجديدة، التي تعرف باسم ”الثمانية الكبار“، بمثابة الدور النهائي لمسابقة دوري الأمم حول العالم والتي تعد ضمن خطط طموحة لتطوير كرة القدم العالمية ويعتقد الفيفا أنه يمكن بيع حقوقها مقابل 25 مليار دولار لمدة 12 عاما ودون المساس بنهائيات كأس العالم التقليدية التى تعقد كل 4 سنوات.

وفي خطاب اطلعت عليه وكالة رويترز قال إنفانتينو، الذي أشرف بالفعل على زيادة عدد منتخبات كأس العالم من 32 إلى 48 بداية من نسخة 2026، إن البطولة المقترحة ستقام في أكتوبر و/أو نوفمبر من كل عام فردي بدءا من 2021.

وفي المقابل ووفقا لهذا المقترح سيتم إلغاء كأس القارات التي تقام حاليا كل أربع سنوات قبل عام واحد من نهائيات كأس العالم.

ولم تحدد الفيفا عدد منتخبات كل قارة في هذه البطولة المقترحة مما يثير ذلك انتقادات بزعم تعقيد الفيفا للمنافسات الدولية والتقليل من قيمة بطولة كأس العالم الأكثر شهرة.