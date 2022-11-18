الفيفا تتراجع: حظر بيع الخمور للمشجعين في ملاعب كأس العالم بقطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اعتزامه حظر بيع الخمور للمشجعين في محيط ملاعب كأس العالم بقطر، رغم أن الراعي الرئيسي للحدث هو واحدة من أكبر شركات البيرة.

وقال الفيفا في بيان اليوم الجمعة إنه، في تراجع عن موقف سابق، سيتم حظر بيع الجعة الكحولية للجماهير في ملاعب بطولة كأس العالم2022 لكرة القدم في قطر.

ويأتي الإعلان قبل يومين من انطلاق مونديال قطر.

وقال متحدث باسم الفيفا في البيان “بعد مناقشات بين سلطات البلد المضيف والفيفا، تم اتخاذ قرار بإزالة نقاط بيع الجعة من محيط ملاعب كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر”.

وكان من المقرر أن تبيع بدوايزر، الراعي الرئيسي لكأس العالم والتي تتمتع بحقوق حصرية لبيع الجعة في البطولة، الجعة الكحولية داخل المنطقة المحددة لمن يحملون التذاكر في محيط كل من الملاعب الثمانية قبل ثلاث ساعات وبعد ساعة واحدة من كل مباراة.

وجاء في البيان “يقدر منظمو البطولة تفهم بدوايزر ودعمها المستمر لالتزامنا المشترك لخدمة الجميع أثناء كأس العالم”.