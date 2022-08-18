الفيفا : بيع مليونين و450 ألف تذكرة لكأس العالم في قطر

‭‭ ‬‬قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس إن منظمي كأس العالم باعوا 2.45 مليون تذكرة للمباريات في قطر هذا العام بعد بيع أكثر من نصف مليون تذكرة في آخر مرحلة بين 5-16 يوليو الماضى، بحسب وكالة رويترز.

وأوضح الفيفا أن أكبر عدد من التذاكر يخص مباريات بدور المجموعات بين الكاميرون والبرازيل، والبرازيل وصربيا، والبرتغال وأوروجواي، وكوستاريكا وألمانيا، وأستراليا والدنمارك.

وأضاف الفيفا “يتصدر المشجعون المقيمون في قطر والسعودية والولايات المتحدة والمكسيك والإمارات وإنجلترا والأرجنتين والبرازيل وويلز وأستراليا صفوف البيع الالكترونية بضمان أكبر عدد من التذاكر”.

وسيعلن عن المرحلة القادمة لبيع التذاكر قبل نهاية سبتمبر المقبل بينما ستفتح منافذ البيع في الدوحة بعد آخر مرحلة للبيع الإلكتروني.

وستنطلق النهائيات قبل يوم واحد من الموعد الأصلي ليقام حفل الافتتاح قبل مباراة قطر والإكوادور يوم الأحد 20 نوفمبر المقبل.

وتقام نهائيات كأس العالم لأول مرة في الشرق الأوسط وتأخر موعدها عن الموعد التقليدي بين يونيو ويوليو لتجنب الحر الشديد بالمنطقة.

وبدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس العالم 2022، التي تقام لأول مرة في بلد عربي، بالإضافة إلى إقامتها في فصل الشتاء بدلاً من الصيف.

وتبدأ منافسات كأس العالم 20 نوفمبر المقبل وتنتهي 18 ديسمبر 2022، بالتزامن مع اليوم الوطني لدولة قطر.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أسعار تذاكر كأس العالم 2022 التي ستباع عن طريق موقعه، بالريال القطري.

وكانت المرحلة الأولى لبيع تذاكر كأس العالم بدأت فى يناير الماضي واستمرت حتى نهاية مارس، بنظام الاختيار العشوائي والبيع بأسبقية الحجز، وانطلقت المرحلة الثانية في بداية أبريل الماضي واستمرت حتى نهاية الشهر ذاته، وكانت بنظام الاختيار العشوائي، أما المرحلة الثالثة والأخيرة انطلقت يوليو الماضي وانتهت 16 أغسطس الجاري، بنظام أسبقية الحجز.