الفيفا : اتجاه لاستبدال كأس القارات ببطولة أندية جديدة

وكالاتقال السويسرى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، إنه قد يتم استبدال كأس القارات، التى تقام في العام الذي يسبق كأس العالم، بمشاركة أبطال القارات، ببطولة جديدة لأندية العالم. وينظم الفيفا حاليًّا كأس العالم للأندية سنويًّا، بمشاركة أبطال القارات، لكن

وكالات

قال السويسرى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الجمعة، إنه قد يتم استبدال كأس القارات، التى تقام في العام الذي يسبق كأس العالم، بمشاركة أبطال القارات، ببطولة جديدة لأندية العالم.





وينظم الفيفا حاليًّا كأس العالم للأندية سنويًّا، بمشاركة أبطال القارات، لكن البطولة عانت مؤخرًا هيمنة أوروبية حيث بات صعبًا على أندية القارات الأخرى تشكيل أي خطورة على بطل أوروبا.

وقال إنفانتينو، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مجلس الفيفا: “كأس العالم للأندية الحالية بطولة جيدة، لكنها لا تتمتع بالتأثير الكبير الذي كان مأمولًا لتطوير كرة القدم بالأندية في جميع أنحاء العالم”.

وأضاف: “علينا البحث عن تطوير شيء متميز وجديد يمكنه مساعدة كرة القدم على مستوى الأندية، والقارات حول العالم، عندما ينظم الفيفا بطولة يجب أن تكون متميزة، لذلك إما أن ننظم بطولة متميزة، أو لا نفعل”، لكن إنفانتينو أكد أنه من المهم عدم زيادة ازدحام برنامج المباريات الدولية أيضًا. وأضاف: “قد يكون هناك خيار لتنظيم بطولة بديلة لكأس القارات”.

وتقام كأس العالم للأندية في شكلها الحالي منذ 2005، وقبل ذلك بين 1980، و2004 كانت تقام مباراة واحدة بين بطلي أوروبا، وأمريكا الجنوبية في طوكيو، وسبق ذلك ما يسمى كأس إنتركونتيننتال، التي تجمع بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، في مواجهة من مباراتين تستضيف كل قارة مباراة منهما.

وشهدت هذه المواجهة الكثير من أعمال العنف دفع بعض الأندية في النهاية لرفض المشاركة فيها، وأكد انفانتينو أيضًا أن الفيفا سيعترف رسميًّا بنتائج بطولة أندية العالم القديمة “كأس إنتركونتيننتال”، التي تعود إلى ستينيات القرن الماضي، قبل إلغائها.

من جانب آخر رفض إنفانتينو التدخل في النزاع بين الكيان الصهيوني ومسئولي كرة القدم الفلسطينيين مسدلًا الستار على القضية، ويتعلق النزاع بستة أندية من مسابقات درجات الدوري الأدنى في الكيان الصهيوني تتخذ من مستوطنات في الضفة الغربية مقرًّا لها وتلعب مبارياتها هناك.

ويقول الاتحاد الفلسطيني للعبة، إن هذا الأمر يتعارض مع قواعد الفيفا التي تحظر على أندية أحد الاتحادات الأعضاء خوض مباريات في أراضي اتحاد آخر دون الحصول على تصريح، وتعد المستوطنات غير شرعية وفقًا للقانون الدولي رغم أن الكيان الصهيوني يعارض ذلك.

كما يشتكي الاتحاد الفلسطيني من وجود قيود مفروضة على حركة وتنقل اللاعبين بين الضفة الغربية وقطاع غزة وقيود على رحلات دولية، وبرر الكيان الصهيوني بعض قيود السفر بالمخاوف الأمنية ويقول الاتحاد- وهو عضو بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم- إنه لا يملك سيطرة على مثل هذه الأمور بداعي أنها تقع في نطاق اختصاص سلطات الأمن بالكيان الصهيوني.

وفي 2015 طالب الاتحاد الفلسطيني خلال جمعية عمومية للفيفا بإيقاف الكيان الصهيوني دوليًّا لكنه تراجع عن ذلك عقب تشكيل الفيفا مجموعة عمل يقودها السياسي الجنوب إفريقي طوكيو سيكسويل، وقال إنفانتينو: “قرر الفيفا الامتناع عن فرض أي عقوبات أو تدابير أخرى على اتحاد الكيان الصهيوني أو الاتحاد الفلسطيني”.

وتابع: “هذه الأراضي تشكل مصدر قلق لسلطات القانون الدولي العام ويتعين على الفيفا أن يبقى محايدًا”. وأضاف الاتحاد الدولي في بيان: “تم إغلاق القضية ولن تكون محل أي نقاش آخر حتى يتغير الإطار القانوني”.

وأقر البيان بأن الوضع معقد بشكل استثنائي وأن أي تدخل من الفيفا قد يؤدي إلى تفاقم أوضاع كرة القدم في المنطقة، علمًا بأن البيان لم يذكر أندية الكيان الصهيوني الستة المعنية بالأزمة، وقال الفيفا إنه سيواصل تسهيل حركة اللاعبين والحكام ومعدات كرة القدم من وإلى الأراضي الفلسطينية”.