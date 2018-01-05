الفيضة الكبرى تغرق الإسكندرية و فصل الكهرباء عن الأماكن الخطرة

أمر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، شركة الكهرباء والجهات المسئولة بفصل التيار الكهربائي، اليوم الجمعة، عن أعمدة الإنارة المتواجدة بطريق الكورنيش والأماكن الخطرة، والتي يتواجد بها حركة عالية من الرياح الشديدة، وذلك حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.

ونصح المحافظ المواطنين بعدم ملامسة أي أعمدة للإنارة، والابتعاد عن السير في الكورنيش لخروج الأمواج الشديدة، والحذر من السير علي الطرق السريعة في الوقت الحالي لسقوط أمطار غزيرة، والالتزام بالأماكن الآمنة قدر الإمكان.

وقام “سلطان” منذ الصباح الباكر بجولة طارئة علي جميع أحياء المحافظة، والتي شملت المرور علي طول الكورنيش ومنطقة القلعة، والمرور علي أنفاق الإسكندرية، ومنها نفق المندرة، و نفق ٤٥، ومحمد نجيب، وسيدي بشر، ونفق كليوباترا وقنال السويس.

وخلال الجولة؛ وجه المحافظ جميع رؤساء الأحياء المتواجدين ميدانيا معه كلا في حيه، بالاستمرار في التواجد الميداني لحين الانتهاء من النوة الحالية ” نوة الفيضة الكبري” والتدخل الفوري والسريع لسحب أي تراكمات لمياه الأمطار نظرا لوجود كميات غزيرة من الأمطار تشهدها الإسكندرية.

كما تم المرور علي منطقة كارفور والداون، ومطالع ومنازل الطريق الصحراوي والطريق الدولي الساحلي، وذلك للتأكد من تصريف مياه الأمطار، وسيولة الحركة المرورية.

وأوضح المحافظ أن معظم مناطق الإسكندرية تتعرض منذ مساء أمس، لسقوط أمطار شديدة، مؤكدا أن جميع الأماكن التي حدث بها تجمعات لمياه الأمطار تم التعامل معها فوري بواسطة عناصر التعامل مع الأمطار بالمحافظة.

وأشار إلي أن هناك سيولة مرورية جيدة بالمحافظة بالأنفاق والكباري، بالرغم من شدة الأمطار إلا أننا ننصح المواطنين بعدم الخروج من المنزل إلا في حالة الضرورة، حفاظا على سلامتهم.