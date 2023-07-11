الفيضانات تودي بحياة 6 أشخاص جنوب غرب اليابان

أودت موجة الفيضانات والانهيارات الأرضية الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة بحياة 6 أشخاص على الأقل في جزيرة كيوشو بجنوب غرب اليابان، حسبما ذكر مسؤولون.

وأضاف المسؤولون أن رجال الإنقاذ يبحثون عن ثلاثة مفقودين.

وخفضت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية مستوى التحذيرات التي أصدرتها يوم الإثنين فيما يتعلق بالأمطار الغزيرة على المناطق الشمالية من الجزيرة، لكنها حثت السكان على البقاء في حالة تأهب خشية وقوع المزيد من الانهيارات الأرضية.

واليابان هي أحدث دولة تتعرض لأمطار غزيرة غير معتادة شهدتها مناطق مختلفة في العالم الأيام الماضية، مما أثار مخاوف جديدة إزاء وتيرة تغير المناخ.