الفيس بوك يدفع مطروح لتعديل المطبات الصناعية

أبو زيد يوجه رؤساء المدن بحل مشاكل الجماهير ومتابعة وحل الشكاوي بعمل لقاءات دورية

معتز محمود



قرر اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح تعديل ومراجعة وضع المطبات الصناعية بمدخل مدينة مرسي مطروح وحتي الكيلو 10 على طريق مجلس مدينة مرسي مطروح وادارة المرور بعد تلقي العديد من الشكاوي عن طريق صفحة مكتب إعلام المحافظة علي الفيس بوك.



ودون العديد من المواطنين شكاوي من وضع المطبات الصناعية بمدخل مدينة مرسي مطروح وحتى الكيلو 10 عن طريق صفحة الاعلام لمحافظة مطروح علي الفيس بوك.



ومن جانبه أكد محمد جابر رئيس مدينة مرسي مطروح أنه تم على الفور طبقاً لتوجيهات محافظ مطروح تعديل المطبات الصناعية التي تقدم العديد من المواطنين بشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي بتعديلها.



ومن جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح على متابعة وتلبية مطالب الأهالى عن طريق مكتب خدمة المواطنين ومواقع التواصل وبوابة شكاوى مجلس الوزراء.



وأضاف المحافظ أنه يولي اهتماما كبيراً بتطوير الأداء والسرعة فى قطاع خدمة المواطنين وتفعيل دور المشاركة الشعبية فى التواصل الاجتماعى مع المواطن المطروحي ليكونوا حلقة اتصال بين المواطنين والتنفيذيين بالمحافظة.

ووجه أبوزيد لرؤساء المدن بالنزول الي الشارع والوقوف على كل الشكاوي وتقديم حلول فورية بجانب عمل لقاءات دورية بالمواطن مباشرة وصولاً بعرض المشكلة للمحافظ.